В Москве пройдет выставка архитектурной фотографии

2 февраля в галерее «На Песчаной» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Случайности и одушевления. Фотография как медиум архитектора», подготовленная совместно с Архитектурной школой МАРШ. В экспозицию войдет серия студенческих работ в жанре архитектурной фотографии.

«В тщетной, по всей видимости, попытке остановить мгновение, Архитектурная школа МАРШ старается уделять архитектурной фотографии внимание не меньшее, чем рисунку или чертежу. Студенты школы в ходе работы над проектом делают множество снимков, многие из которых обретают и самостоятельное значение», — говорится в сообщении на сайте объединения «Выставочные залы Москвы».

По словам организаторов выставки, она предлагает рассматривать эти работы и как произведения с независимой ценностью, и как фрагменты исследований, размышлений, проектирования.

Выставка «Случайности и одушевления. Фотография как медиум архитектора» продлится до 15 марта. Ее будет сопровождать образовательная программа, посвященная архитектурной фотографии как инструменту и искусству.

29 февраля выставку предварит встреча «Мыслящий глаз».

Мыслит ли глаз? Является ли он аналитическим, измерительным инструментом или, подобно проекционному фонарю, машиной воображения, производящим мечты? О роли наблюдений в проектировании, о способности архитектора выстраивать собственную, уникальную творческую перспективу будут говорить ректор МАРШ, архитектор Евгений Асс и преподаватель МАРШ, фотограф архитектуры Юрий Пальмин.























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