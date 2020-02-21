Российско-британская выставка о космосе пройдет в Москве

© Глеб Соболев

9 марта в галерее «2/6» — новом выставочном пространстве на Красных воротах в Москве — откроется выставка коллажей и графики британских и российских художников «Космос – обратная перспектива».

a href="https://www.facebook.com/kocmocosmos/" target="_blank">Выставку инициировали британские архитекторы и художники Фред Скотт и Лиз Дэвис и поддержали их российские коллеги — архитекторы, художники, преподаватели МАРХИ Глеб Соболев и Марина Соколова.

Выставка организована при участии Библиотеки №180 Юго-Запада Москвы и ее Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова, Мемориального дома-музея К.Э. Циолковского (Калуга) и Музея Первого полета (Гагарин).

Кураторы — Глеб Соболев и Анна Горская (Россия) и Пьер д’Авуан (Великобритания).

«Выставка родилась из нескольких арт-экспедиций в Москву, Калугу и Гагарин (Гжатск), неожиданного переоткрытия Красной площади (как плацдарма бесконечной изобретательности), исследования столичных городских легенд, возникших вокруг космических мемориалов, а также изучения земного, человеческого, семейного измерения отечественной космической программы, какое позволяют открыть Дома-музеи Циолковского и Гагарина», — сообщают организаторы выставки.

«Сквозная тема всех работ — космос, но не в качестве существующей независимо от нас вселенской реальности, а как инструмент "взгляда извне", переоткрытия земных тем, опытов и вызовов».

Выставка <«Космос — обратная перспектива» в галерее «2/6» (Хоромный тупик, 2/6) продлится до 11 апреля. На вернисаже состоится встреча-беседа с летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым на тему возможностей и перспектив космического взгляда на Землю.































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU