В Москву едут представители Ассоциации независимой музыки Великобритании

© Association of Independent Music

В конце февраля Москву посетит делегация Ассоциации независимой музыки Великобритании (The Association of Independent Music, AIМ). Во время свого шестидневного визита британские менеджеры и артисты совместно со своими российскими коллегами организуют программу творческого и делового сотрудничества и обмена.

Визит является частью программы Года музыки России и Великобритании 2019, которая проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета. Среди делегатов AIМ представители лейблов Ninja Tune, Domino, I.E. Music, MuteArtists, State 51, Mute Song, Lex Records, Anjunabeats, IMPALA и Better Noise.

В рамках обмена запланированы выступления, семинары, практикумы и блиц-встречи. Центральным событием станет музыкальный шоукейс, который пройдет 28 февраля в клубе Powerhouse.

«В течение двух дней три выдающихся британских музыканта — композитор, номинированный на премию "Оскар" Саймон Фишер Тернер; хедлайнер фестиваля в Гластонбери Эндрю Ханг; певица и автор песен AGAMA, вдохновляющаяся чернокожими писательницами прошлого, — и три столь же впечатляющих российских музыканта соберутся в московской студии, чтобы создать нечто особенное», — говорится в сообщении на сайте Года музыки Великобритании и России.

«В этом эксперименте они обратятся к богатой музыкальной культуре России и Великобритании, будут делиться идеями, вдохновлять друг друга и учиться друг у друга», — пишут организаторы шоукейса, отмечая, что на нем будут представлены работы каждого из артистов, а также результаты их совместного творчества.

Начало шоукейса в 19:30, вход бесплатный.



















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU