Фирма «Мелодия» приватизирована за 329,6 млн рублей

© Фирма «Мелодия»

Компания ООО «Формакс» за 329,6 млн рублей выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций АО «Фирма Мелодия».

Сделка совершена по итогам аукциона 7 февраля, организованного компанией «ВЭБ Капитал», пишут «Ведомости». Помимо ООО «Формакс» в аукционе участвовала звукозаписывающая компания ООО «Студия Союз», которая не предложила за «Мелодию» больше ее начальной стоимости — 320 млн рублей.

Фирма «Мелодия», основанная в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей, в 1990-е была преобразована в федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП). С 2007 года, напоминают «Ведомости», Росимущество регулярно включало «Мелодию» в перечень объектов, планируемых к приватизации. В 2017 году ФГУП преобразовали в акционерное общество, 100% акций которого было передано в Росимущество.

ООО «Формакс» было зарегистрировано в 2015 году. «"Формакс" – крупнейшая российская аудиобрендинговая компания, — говорится в сообщении пресс-службы фирмы «Мелодия», — создатель инновационного программного обеспечения (уникального плеера FONMIX), позволяющего обеспечить доступ к базе с тысячами легальных музыкальных треков и сделать фоновую музыку эффективным инструментом для развития бизнеса. Музыкальный каталог FONMIX содержит более 10 млн треков самых разных жанров, и медиатека постоянно пополняется».

«Мы не сомневаемся, что каталог “Мелодии”, который насчитывает более 240 тысяч записей, будет сохранен и интегрирован в бизнес-модель нового владельца. Для нас важно, что смена акционера не помешает “Мелодии” продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки», — прокомментировала пиар-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.

«Приобретая архив "Мелодии", "Формакс" следует мировому тренду, когда владельцы цифровых музыкальных сервисов, борясь за внимание пользователей и соревнуясь за интерес аудитории, приобретают качественный контент, — отмечают в пресс-службе фирмы «Мелодия». — Например, в прошлом году Spotify потратила около $400 млн на приобретение дополнительных сервисов, обладающих контентом, владельцы уверены в том, что это поможет привлечь новых пользователей и удержать уже имеющихся».











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