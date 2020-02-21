Фирма «Мелодия» приватизирована за 329,6 млн рублей

Мыслепреступление
За что сажали в позднем СССР. Часть I21 февраля 20205
Компания ООО «Формакс» за 329,6 млн рублей выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций АО «Фирма Мелодия».
Сделка совершена по итогам аукциона 7 февраля, организованного компанией «ВЭБ Капитал», пишут «Ведомости». Помимо ООО «Формакс» в аукционе участвовала звукозаписывающая компания ООО «Студия Союз», которая не предложила за «Мелодию» больше ее начальной стоимости — 320 млн рублей.
Фирма «Мелодия», основанная в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей, в 1990-е была преобразована в федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП). С 2007 года, напоминают «Ведомости», Росимущество регулярно включало «Мелодию» в перечень объектов, планируемых к приватизации. В 2017 году ФГУП преобразовали в акционерное общество, 100% акций которого было передано в Росимущество.
ООО «Формакс» было зарегистрировано в 2015 году. «"Формакс" – крупнейшая российская аудиобрендинговая компания, — говорится в сообщении пресс-службы фирмы «Мелодия», — создатель инновационного программного обеспечения (уникального плеера FONMIX), позволяющего обеспечить доступ к базе с тысячами легальных музыкальных треков и сделать фоновую музыку эффективным инструментом для развития бизнеса. Музыкальный каталог FONMIX содержит более 10 млн треков самых разных жанров, и медиатека постоянно пополняется».
«Мы не сомневаемся, что каталог “Мелодии”, который насчитывает более 240 тысяч записей, будет сохранен и интегрирован в бизнес-модель нового владельца. Для нас важно, что смена акционера не помешает “Мелодии” продолжить работу по оцифровке архива, изданию музыкальных альбомов, пополнению и сохранению своей уникальной фонотеки», — прокомментировала пиар-директор фирмы «Мелодия» Карина Абрамян.
«Приобретая архив "Мелодии", "Формакс" следует мировому тренду, когда владельцы цифровых музыкальных сервисов, борясь за внимание пользователей и соревнуясь за интерес аудитории, приобретают качественный контент, — отмечают в пресс-службе фирмы «Мелодия». — Например, в прошлом году Spotify потратила около $400 млн на приобретение дополнительных сервисов, обладающих контентом, владельцы уверены в том, что это поможет привлечь новых пользователей и удержать уже имеющихся».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
11:52Фирма «Мелодия» приватизирована за 329,6 млн рублей
Вчера
18:02InLiberty запускает фотокружок Ксении Плотниковой
16:46Мастерская Олега Кудряшова представит премьеру в театре «Практика»
15:21В Некрасовке выберут победителя премии «ФИКШН35»
14:34Выставка Тода Пападжорджа откроется в МАММ
13:56Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
12:34В Петербурге состоится российская премьера «Вавилон-сюиты» Йорга Видмана
11:45Начинается Берлинале
19 февраля 2020
18:00Центр Вознесенского запускает издательскую программуВсе новости
За что сажали в позднем СССР. Часть I21 февраля 20205
Безладовый бас и сардонический юмор: как участник On-The-Go и «Интуриста» запел от лица мужчины средних лет21 февраля 2020158
Анастасия Семенович о том, что такое идеология в 2020 году20 февраля 2020849
Послушав альбом «Это пройдет», Ян Шенкман пришел к выводу, что панк-группа «Порнофильмы» заняла место «ДДТ»20 февраля 20201949
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 20201439
Эвелин Гленни и трио HLK в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии18 февраля 20201293
Новые альбомы «Хадн дадн», «Маши и медведей», Гречки, «Порнофильмов» и еще девять примечательных отечественных релизов18 февраля 20201963
«Садко» Чернякова в Большом17 февраля 20203389
Фильм Герайнта Риса о Павле Отдельнове: премьера на COLTA.RU17 февраля 20201628
Что смотреть на фестивале Dance Open — 202017 февраля 20201534
Лидер «Вежливого отказа» — о новых песнях и выступлении на фестивале Владимира Мартынова в «Доме»14 февраля 20202567
Петербургская инди-группа мешает стили, записывает концептуальные альбомы и придумывает новые жанры клипов13 февраля 20202661