InLiberty запускает фотокружок Ксении Плотниковой

Новый официоз
Анастасия Семенович о том, что такое идеология в 2020 году20 февраля 2020541
10 марта в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве начнутся занятия фотокружка, которые будет вести основатель агентства «Юность» Ксения Плотникова. Курс организует просветительский проект InLiberty.
Программа курса состоит из восьми встреч с практической работой и домашними заданиями, а в конце участники устроят совместную выставку и обсудят свои работы.
На занятиях кружка можно будет узнать, как устроен фотоязык, как его можно использовать в своем творчестве, изучить азы истории и теории фотографии, а главное — научиться исследовать мир вокруг себя.
Как взаимодействуют фотография и память? Чем нам могут помочь размышления о предназначении и границах искусства? Что такое фотография с точки зрения химии и физики? Зачем нужны некрасивые снимки?
На эти и другие вопросы ответит Ксения Плотникова — основатель агентства «Юность» и фотокружка для подростков «Блик», куратор направления «Фотография» в Школе дизайна НИУ ВШЭ и фотограф лагеря «Камчатка».
«Фотография сегодня — универсальный язык коммуникации, она чрезвычайно распространена, мы не мыслим общения без фотографий, — говорит Ксения Плотникова. — При этом очень немногие люди умеют говорить на этом языке грамотно. Главную задачу кружка я вижу в том, чтобы вызвать интерес слушателей к исследованию жизни при помощи фотографии, научить вглядываться в окружающую действительность, анализировать ее, используя фотографию как инструмент».
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:02InLiberty запускает фотокружок Ксении Плотниковой
16:46Мастерская Олега Кудряшова представит премьеру в театре «Практика»
15:21В Некрасовке выберут победителя премии «ФИКШН35»
14:34Выставка Тода Пападжорджа откроется в МАММ
13:56Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле
12:34В Петербурге состоится российская премьера «Вавилон-сюиты» Йорга Видмана
11:45Начинается Берлинале
19 февраля 2020
18:00Центр Вознесенского запускает издательскую программу
17:03Интеллектуальный рейв-фестиваль пройдет в МосквеВсе новости
Анастасия Семенович о том, что такое идеология в 2020 году20 февраля 2020541
Послушав альбом «Это пройдет», Ян Шенкман пришел к выводу, что панк-группа «Порнофильмы» заняла место «ДДТ»20 февраля 20201076
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 20201247
Эвелин Гленни и трио HLK в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии18 февраля 20201196
Новые альбомы «Хадн дадн», «Маши и медведей», Гречки, «Порнофильмов» и еще девять примечательных отечественных релизов18 февраля 20201820
«Садко» Чернякова в Большом17 февраля 20203224
Фильм Герайнта Риса о Павле Отдельнове: премьера на COLTA.RU17 февраля 20201519
Что смотреть на фестивале Dance Open — 202017 февраля 20201437
Лидер «Вежливого отказа» — о новых песнях и выступлении на фестивале Владимира Мартынова в «Доме»14 февраля 20202487
Петербургская инди-группа мешает стили, записывает концептуальные альбомы и придумывает новые жанры клипов13 февраля 20202583
Федоричев, Клюшников, Динкевич, Братков, Тер-Оганьян и Буренков спорят о художниках-бунтарях13 февраля 20203239
Эссе Андрея Таврова12 февраля 20203168