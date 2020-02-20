InLiberty запускает фотокружок Ксении Плотниковой

10 марта в пространстве «InLiberty Рассвет» в Москве начнутся занятия фотокружка, которые будет вести основатель агентства «Юность» Ксения Плотникова. Курс организует просветительский проект InLiberty.

Программа курса состоит из восьми встреч с практической работой и домашними заданиями, а в конце участники устроят совместную выставку и обсудят свои работы.

На занятиях кружка можно будет узнать, как устроен фотоязык, как его можно использовать в своем творчестве, изучить азы истории и теории фотографии, а главное — научиться исследовать мир вокруг себя.

Как взаимодействуют фотография и память? Чем нам могут помочь размышления о предназначении и границах искусства? Что такое фотография с точки зрения химии и физики? Зачем нужны некрасивые снимки?

На эти и другие вопросы ответит Ксения Плотникова — основатель агентства «Юность» и фотокружка для подростков «Блик», куратор направления «Фотография» в Школе дизайна НИУ ВШЭ и фотограф лагеря «Камчатка».

«Фотография сегодня — универсальный язык коммуникации, она чрезвычайно распространена, мы не мыслим общения без фотографий, — говорит Ксения Плотникова. — При этом очень немногие люди умеют говорить на этом языке грамотно. Главную задачу кружка я вижу в том, чтобы вызвать интерес слушателей к исследованию жизни при помощи фотографии, научить вглядываться в окружающую действительность, анализировать ее, используя фотографию как инструмент».































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