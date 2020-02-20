Мастерская Олега Кудряшова представит премьеру в театре «Практика»

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3 марта на основной сцене московского театра «Практика» состоится премьерный показ спектакля студентов Мастерской Олега Кудряшова (ГИТИС) «Вот и всё, что вам нужно знать о дирижировании», в котором зрители под руководством величайших дирижеров современности смогут представить себя музыкантами симфонического оркестра.
Автор идеи, режиссер и продюсер спектакля «Вот и всё, что вам нужно знать о дирижировании» — Григорий Добрыгин, выпускник Олега Кудряшова и педагог Мастерской.
«Предыдущий курс, с которым мы также на сцене "Практики" выпустили спектакль "YouTube / в полиции", занимался наблюдением за "цифровыми" персонажами, которые прошли селекцию; их кто-то увидел, обратил на них внимание, зафиксировал и сделал особенными, выложив в интернет. В работе с новым набором мы решили не ходить за материалом на маргинальную сторону YouTube. Центром нашего внимания стала профессия — дирижер. Я решил реализовать давнюю мечту — "подсмотреть", подойти поближе к этим людям, заглянуть им в лицо. Для меня дирижеры всегда были загадочными героями, наделенными сверхспособностью инициировать рождение музыки», — говорит Григорий Добрыгин.
Как и спектакль «YouTube / в полиции», работа «Вот и всё, что вам нужно знать о дирижировании» основана на упражнении «наблюдение»:
«Перед студентами стояла задача освоить аппликатуру, язык тела конкретного дирижера, характер, привычки, манеру говорить. Чтобы выйти на сцену и взмахнуть палочкой, актеры должны знать персонажей, как своих близких друзей. Нынешним студентам повезло больше, чем прошлому курсу. Изучать работу дирижеров и слушать классические произведения много полезнее, чем "копаться" в недрах YouTube, разыскивая униженных и оскорбленных героев в нелепых обстоятельствах», — рассказывает режиссер спектакля.
Над спектаклем «Вот и всё, что вам нужно знать о дирижировании» работает художник-постановщик Светлана Васильева («Человек.doc. Прометей», «Дождь в Нойкельне»), художник по свету, многократный номинант премии «Золотая маска» Иван Виноградов и художник по костюмам, номинант премии «Золотая маска» за спектакль «ГИПНОС» (Мастерская Олега Кудряшова в театре «Практика»), академический руководитель бакалавриата программы «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ Екатерина Павелко.
В ролях: Ефим Белосорочка, Дарья Верещагина, Ясон Врохидис, Карина Газизова, Серафима Гощанская, Элизабет-Александра Дамскер, Лев Зулькарнаев, Сергей Кирпиченок, Баястан Уулу Колдошалы, Владислав Медведев, Денис Парамонов.
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