В Некрасовке выберут победителя премии «ФИКШН35»

© Литературная премия ФИКШН35

1 марта в Библиотека имени Н.А. Некрасова в Москве пройдут дискуссии о современной русской литературе и определения победителя новой литературной премии для молодых авторов «ФИКШН35».

Как сообщают на сайте Некрасовки организаторы финала, он пройдет «в формате мини-фестиваля: писатели, критики и блогеры поговорят о разных сторонах издательского и писательского дела, а также попробуют представить, какой станет русская литература в 2020-х».

В 13:00 фестиваль откроет выступление советника Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Алины Карповой «Поиск новых писателей: Форум молодых писателей («Липки»)».

Далее в программе дискуссия «Авторские права на бумаге и в интернете» (13:40), разбор кейсов «(Само)Продвижение авторов. Новые формы представления прозы» (15:10) и дискуссия «Что мы читали в 2010-х и что будем читать в двадцатые» (16:40).

Среди участников исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, писатели Мария Закрученко, Ольга Брейнингер и Марина Козинаки, переводчик Александра Борисенко, менеджеры литературных проектов Евгения Иванова и Полина Воронина, литературные критики Константин Мильчин, Евгения Вежлян, Мария Лебедева, Лев Оборин и Валерия Пустовая.

В 18:20 начнется финал-дискуссия и определение победителя премии «ФИКШН35» с участием членов жюри — главного редактора портала «Прочтение» Полины Бояркиной, литературного критика Сергея Сдобнова, книжного блогера Евгении Лисицыной и писателя Сергея Лебеденко.

Премия «ФИКШН35» создана литературными критиками и блогерами для публичного обсуждения произведений авторов не старше 35 лет. В конце мая 2019 года был опубликован длинный список «ФИКШН35», произведения которого выдвинули на премию литературные критики, блогеры, писатели, редакторы СМИ и толстых литературных журналов.

На протяжении всего лета и осени на различных площадках Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани проходили офлайн-обсуждения книг из списка. В ноябре был сформирован короткий список из восьми произведений.











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