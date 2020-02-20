Выставка Тода Пападжорджа откроется в МАММ

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С 21 февраля по 5 апреля в Мультимедия Арт Музее, Москва (МАММ) в рамках XIII Международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале 2020» пройдет выставка, на которой будет представлен проект американского фотографа Тода Пападжорджа, созданный в 1978–80 годах в нью-йоркском клубе «Студия 54».
Как сообщает сайт МАММ, Тод Пападжордж решил запечатлеть атмосферу гламура и декаданса ночного Нью-Йорка, квинтэссенцией которой была «Студия 54» на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея, куда приходили Энди Уорхол, Лайза Миннелли, Элизабет Тейлор, Мик Джаггер, Дайана Росс, Майкл Джексон, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников и другие знаменитости.
«В поисках сюжетов для съемки фотограф передвигался по всему клубу, и прежде чем пускать в дело громоздкий аппарат, мысленно наводил видоискатель на интересных персонажей или яркие сцены. Как только в воображаемое пространство кадра попадала история, достойная рассказа, Тод Пападжордж вскидывал фотоаппарат и делал снимок», — пишут организаторы выставки.
«Перед вами фотографии, возникшие в те ночи, — вспоминает Тод Пападжордж. — Очевидно, что они гораздо интереснее, чем все, что я могу рассказать о моих методах съемки или камерах... Фотоснимки должны говорить сами за себя, воздействуя на зрителя иначе, чем нарративность журналистики или сдержанная выразительность "старых" фотографий. Назовем это поэтической выразительностью, экспрессивностью, которую фотограф достигает благодаря своему чувству формы, ...питаясь эфиром интуитивного, нескончаемого познания мира...».
Тод Пападжордж (р. 1940) увлекся фотографией во время учебы в университете, в 1965 году провел десять месяцев, путешествуя и фотографируя Испанию и Париж. Вернувшись в США, переехал в Нью-Йорк, где познакомился с Робертом Франком и Гарри Винограндом, который пригласил молодого фотографа участвовать в своих мастер-классах.
В 1977 году Пападжордж курировал выставку Виногранда «Public Relations» в Музее современного искусства в Нью-Йорке, спустя четыре года организовал выставку «Walker Evans and Robert Frank: An Essay on Influence» в Художественной галерее Йельского университета, в конце 1970-х стал профессором фотографии и более 30 лет возглавлял факультет последипломного образования в области фотографии Школы искусств Йельского университета.
Тод Пападжордж — обладатель двух стипендий Гуггенхайма и двух грантов Национального фонда искусств США. Его фотографии входят в крупнейшие государственные собрания, такие как Музей современного искусства (Нью-Йорк), Чикагский институт искусств, Музей современного искусства Сан-Франциско и Национальную библиотеку Франции в Париже.
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