Интеллектуальный рейв-фестиваль пройдет в Москве

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22 февраля команда Sun Spirit Festival во второй раз проведет в Москве интеллектуальный рейв-фестиваль Genesis. В программе электронная музыка, мультимедиа-инсталляции, андеграундная живопись и кино.
Площадками фестиваля Genesis² станут Парк Горького, клуб Fantomas Chateau & Rooftop на Болотной набережной и креативное пространство LovelyLOFT на Большой Семеновской.
Как сообщают организаторы фестиваля, впервые в России со своим фирменным миксом трип-хопа и неоджаза выступит группа Richard Spaven Trio (Великобритания). Ай-ди-эмщик Roel Funcken (Нидерланды) сыграет новый и не издававшийся ранее материал. С новым альбомом трип-хопа и интеллектуальной танцевальной музыки в Москву приедет петербургский электронщик Long Arm, а Nuage привезет из Петербурга дип-хаус и ай-ди-эм.
В визуальной программе Genesis² инсталляции и видео-мэппинг, аудиовизуальный 3D-перфоманс и виджей-сеты медиа художников из Москвы, Петербурга и Кисловодска, в образовательной программе — серия бесплатных воркшопов по созданию электронной музыки и визуального арта, которые будут вести профессионалы аудио- и медиаиндустрии.
Также во время фестиваля будет проходить виниловый маркет, а книжный угол «Живет и работает» представит срез отечественной DIY-полиграфии.
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