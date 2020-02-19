Центр Вознесенского запускает издательскую программу

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Сегодня, 19 февраля, Центр Вознесенского объявил о запуске поэтической книжной серии «Центрифуга» — первого проекта своей издательской программы.
В серии «Центрифуга» будут ежегодно выходить книги современных русских и зарубежных авторов. Первые две книги — Анны Глазовой и Ростислава Амелина — будут выпущены уже в марте.
В редколлегию серии вошли: поэт, прозаик, руководитель литературных программ Центра Вознесенского Илья Данишевский, поэт, переводчик, литературный критик Лев Оборин, поэт, прозаик, эссеист, главный редактор COLTA.RU Мария Степанова.
Название серии отсылает, во-первых, к центробежности современных поэтических практик. В современной русской поэзии нет отчётливого мейнстрима, она развивается экстенсивно, вступает во взаимодействие с другими видами искусства и словесности. «Центрифугу» интересуют высказывания неочевидные, пограничные — но сильные; стихи, в которых есть потенциал расширить не только поэтического поле, но и наше представление о самих себе. Во-вторых, название серии — оммаж футуристической группе «Центрифуга», куда входили Борис Пастернак, Николай Асеев и Сергей Бобров — авторы разных судеб и различных поэтик. Сто лет назад слово «центрифуга» было новинкой, дерзостью; сегодня одни центрифуги вращают барабан стиральной машины, другие проверяют космонавтов на выносливость. Создателей серии восхищает, что один и тот же принцип может быть применен к таким разным вещам.
В Центре Вознесенского говорят, что будут издавать тех, чьи новые книги давно хотели увидеть напечатанными. В ближайших планах серии — выпуск книг Ростислава Амелина, Лиды Юсуповой, Анны Глазовой, Василия Бородина. Игровой фантастический эпос; поэзия, вытаскивающая ужас насилия из-под ужаса его бюрократического описания; тонкая, самоуглублённая лирика — все это должно быть прочитано, и издатели рады этому помочь. Авторы первых книг — известные поэты, но серия не закрыта для дебютантов. Кроме того, создатели серии рассчитывают выпускать переводные книги — и в скором времени объявят о своих новых планах.
«Современная культурная институция без собственной издательской программы неполноценна, и это наш первый шаг по превращению культурного стартапа во что-то более осмысленное: книги, как и выставки, — 100% самостоятельный продукт Центра и редколлегии, и, самое главное, это то, что останется во времени», — говорит арт-директор Центра Вознесенского Антон Каретников.
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