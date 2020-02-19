Видеопроект «Искусства кино» расскажет о постсоветском кинематографе

Журнал «Искусство кино» при поддержке фонда современного искусства V–A–C представляет видеопроект, посвященный истории постсоветского кинематографа.

Проект состоит из трех круглых столов, участники которых — киновед Елена Стишова, кинокритик Андрей Плахов и Лариса Малюкова, режиссер Вадим Абдрашитов, продюсеры Сергей Сельянов и Александр Роднянский — обсуждают события, повлиявшие на состояние современной киноиндустрии: V съезд кинематографистов, кинопроцесс 90-х и фестивальное кино начала «нулевых». Модератор — главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Запись первого круглого стола уже доступна онлайн. Антон Долин, Елена Стишова, Сергей Сельянов и Лариса Малюкова обсуждают события V съезда союза кинематографистов, кинематографическую перестройку, наводнение кинорынка идейно смелыми высказываниями и ожидание больших перемен от грядущих 90-х.

Второй круглый стол посвящен проблемам модернизации киноиндустрии в постсоветском пространстве девяностых. Среди тем обсуждения феномен популярности «Брата» Алексея Балабанова, переход индустрии на рыночные рельсы и расцвет российской кинокомпании «СТВ», участники: Елена Стишова, Сергей Сельянов и Лариса Малюкова.

Заключительная беседа охватывает период «нулевых» в истории киноиндустрии России. Александр Роднянский рассматривает феномен востребованности таких фестивальных режиссеров как Андрей Звягинцев, Александр Сокуров, Валерия Гай Германика и других. Третий круглый стол подводит итоги в разговоре о постсоветском кинематографе и пунктирно анализирует состояние российской киноиндустрии в данный момент.

Серия круглых столов проходит в рамках проекта «Пролегомены к истории постсоветского кино», который курирует редактор журнала «Искусство кино» Елена Стишова. Первый выпуск проекта вышел в конце прошлого года на официальном YouTube-канале издания.











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