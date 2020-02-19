Видеопроект «Искусства кино» расскажет о постсоветском кинематографе

Маскулинность для чайников: современное отцовство
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 2020689
Журнал «Искусство кино» при поддержке фонда современного искусства V–A–C представляет видеопроект, посвященный истории постсоветского кинематографа.
Проект состоит из трех круглых столов, участники которых — киновед Елена Стишова, кинокритик Андрей Плахов и Лариса Малюкова, режиссер Вадим Абдрашитов, продюсеры Сергей Сельянов и Александр Роднянский — обсуждают события, повлиявшие на состояние современной киноиндустрии: V съезд кинематографистов, кинопроцесс 90-х и фестивальное кино начала «нулевых». Модератор — главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Запись первого круглого стола уже доступна онлайн. Антон Долин, Елена Стишова, Сергей Сельянов и Лариса Малюкова обсуждают события V съезда союза кинематографистов, кинематографическую перестройку, наводнение кинорынка идейно смелыми высказываниями и ожидание больших перемен от грядущих 90-х.
Второй круглый стол посвящен проблемам модернизации киноиндустрии в постсоветском пространстве девяностых. Среди тем обсуждения феномен популярности «Брата» Алексея Балабанова, переход индустрии на рыночные рельсы и расцвет российской кинокомпании «СТВ», участники: Елена Стишова, Сергей Сельянов и Лариса Малюкова.
Заключительная беседа охватывает период «нулевых» в истории киноиндустрии России. Александр Роднянский рассматривает феномен востребованности таких фестивальных режиссеров как Андрей Звягинцев, Александр Сокуров, Валерия Гай Германика и других. Третий круглый стол подводит итоги в разговоре о постсоветском кинематографе и пунктирно анализирует состояние российской киноиндустрии в данный момент.
Серия круглых столов проходит в рамках проекта «Пролегомены к истории постсоветского кино», который курирует редактор журнала «Искусство кино» Елена Стишова. Первый выпуск проекта вышел в конце прошлого года на официальном YouTube-канале издания.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:00Центр Вознесенского запускает издательскую программу
17:03Интеллектуальный рейв-фестиваль пройдет в Москве
14:59Видеопроект «Искусства кино» расскажет о постсоветском кинематографе
13:27Хильдур Гуднадоттир исполнит на «Винзаводе» саундтрек к «Чернобылю»
12:28Открыт прием заявок на исследовательские гранты «Гаража»
11:52Пермская опера объявила планы на ближайшие два сезона
18 февраля 2020
18:10В ТГУ откроется выставка Евгения Стрелкова
16:55Сочинение Тарнопольского к 250-летию Бетховена исполнят в России и Германии
16:06Госдума поддержала отмену штрафов за использование нацистской символикиВсе новости
Продолжаем обсуждать острые вопросы, связанные с гендером19 февраля 2020689
Эвелин Гленни и трио HLK в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии18 февраля 2020912
Новые альбомы «Хадн дадн», «Маши и медведей», Гречки, «Порнофильмов» и еще девять примечательных отечественных релизов18 февраля 20201349
«Садко» Чернякова в Большом17 февраля 20202731
Фильм Герайнта Риса о Павле Отдельнове: премьера на COLTA.RU17 февраля 20201225
Что смотреть на фестивале Dance Open — 202017 февраля 20201167
Лидер «Вежливого отказа» — о новых песнях и выступлении на фестивале Владимира Мартынова в «Доме»14 февраля 20202251
Петербургская инди-группа мешает стили, записывает концептуальные альбомы и придумывает новые жанры клипов13 февраля 20202375
Федоричев, Клюшников, Динкевич, Братков, Тер-Оганьян и Буренков спорят о художниках-бунтарях13 февраля 20203026
Эссе Андрея Таврова12 февраля 20202958
Автор либретто Светлана Алексиевич осталась довольна результатом, а публика — не очень12 февраля 20202697
Басист «Вежливого отказа» Дмитрий Шумилов и экс-главред «Коммерсанта» Сергей Яковлев организовали группу, чтобы играть «хип-хоп для взрослых»12 февраля 20203409