Хильдур Гуднадоттир исполнит на «Винзаводе» саундтрек к «Чернобылю»

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28 апреля в Центре современного искусства «Винзавод» состоится концерт «Chernobyl Live», на котором саундтрек к сериалу «Чернобыль» прозвучит в исполнении автора, обладательницы премий «Оскар» и «Грэмми» 2020 года Хильдур Гуднадоттир.
«Еще год назад ее имя было известно только знатокам экспериментальной музыки. Сегодня она — самый обсуждаемый кинокомпозитор в мире, чьи саундтреки удостаиваются престижнейших премий. За музыку к фильму “Джокер” она получила “Оскар”, “Золотой глобус” и премию Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Саундтрек к мини-сериалу “Чернобыль” был удостоен премий “Эмми” и “Грэмми”», — сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».
Помимо Хильдур Гуднадоттир в концерте принимут участие соавторы саундтрека — один из основателей группы Cabaret Voltaire, саунд-дизайнер и композитор Крис Уотсон и саунд-дизайнер Сэм Слейтер, известный многочисленными работами для кино и телевидения.
Музыка к «Чернобылю» создавалась в пространстве выведенной из строя и заброшенной Игналинской атомной электростанции в Литве.
В течение одного дня в августе 2018 года Хильдур Гуднадоттир, Крис Уотсон и Сэм Слейтер записывали звуки турбин, реактора и другого оборудования на АЭС, чтобы впоследствии препарировать их и пропустить через старые ленточные рекордеры. Единственным живым инструментом стал голос самой Хильдур Гуднадоттир.
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