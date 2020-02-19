Хильдур Гуднадоттир исполнит на «Винзаводе» саундтрек к «Чернобылю»

© HBO

28 апреля в Центре современного искусства «Винзавод» состоится концерт «Chernobyl Live», на котором саундтрек к сериалу «Чернобыль» прозвучит в исполнении автора, обладательницы премий «Оскар» и «Грэмми» 2020 года Хильдур Гуднадоттир.

«Еще год назад ее имя было известно только знатокам экспериментальной музыки. Сегодня она — самый обсуждаемый кинокомпозитор в мире, чьи саундтреки удостаиваются престижнейших премий. За музыку к фильму “Джокер” она получила “Оскар”, “Золотой глобус” и премию Soundtrack Stars Венецианского кинофестиваля. Саундтрек к мини-сериалу “Чернобыль” был удостоен премий “Эмми” и “Грэмми”», — сообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр».

Помимо Хильдур Гуднадоттир в концерте принимут участие соавторы саундтрека — один из основателей группы Cabaret Voltaire, саунд-дизайнер и композитор Крис Уотсон и саунд-дизайнер Сэм Слейтер, известный многочисленными работами для кино и телевидения.

Музыка к «Чернобылю» создавалась в пространстве выведенной из строя и заброшенной Игналинской атомной электростанции в Литве.

В течение одного дня в августе 2018 года Хильдур Гуднадоттир, Крис Уотсон и Сэм Слейтер записывали звуки турбин, реактора и другого оборудования на АЭС, чтобы впоследствии препарировать их и пропустить через старые ленточные рекордеры. Единственным живым инструментом стал голос самой Хильдур Гуднадоттир.































Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU