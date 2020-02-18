Госдума поддержала отмену штрафов за использование нацистской символики

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Сегодня, 18 февраля, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, отменяющий административную ответственность за демонстрацию нацистской и экстремистской символики во всех случаях, «при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии».
Об этом сообщает ТАСС.
Ответственность за демонстрацию нацистской символики устанавливается статьей 20.3 КоАП РФ.
«До принятия закона статья об административной ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики предусматривала штраф для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей», — отмечает сайт Госдумы.
Авторами законодательной инициативы стала группа депутатов во главе с заместителем председателя Шосдумы Петром Толстым и председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.
По словам Елены Ямпольской, «из законодательства наконец убран момент абсурда, когда под угрозой штрафа оказывались все, кто публикует кадры из фильмом о Великой отечественной войне, советские плакаты, фрагменты фото- и кинохроники».
Прошлой осенью Госдума приняла закон, уточняющий действующие нормы демонстрации нацистской символики. По этому закону ее использование разрешено в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ при условии отсутствия пропаганды нацизма или оправдания преступлений нацистской Германии.
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