Назначен новый главный режиссер Росгосцирка

Главным режиссером Росгосцирка станет театральный режиссер Юрий Квятковский.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка, в компании объявили еще о двух ключевых назначениях: заместителем генерального директора по творчеству и зарубежному сотрудничеству назначена кино- и телепродюсер Елизавета Гамбург, а руководителем художественно-производственного департамента — цирковой артист и режиссер Тимур Кайбжанов.

По мнению Квятковского, российский цирк сегодня остро нуждается в новых идеях: «Похожий процесс мы наблюдали в театре лет 20 назад <...> Я смотрю программы и вижу большой перевес в сторону традиционализма, который я помню из детства. Должна возникнуть режиссура. Нужны авторы, нужны коллаборации с людьми, которые мыслят концептуально».

«Во всех моих спектаклях, которые я ставил не на традиционных площадках, всегда присутствовали цирковые артисты, в сочетании с академической современной музыкой, с мультимедиа-технологиями, это всё приобретало какой-то другой смысл, — цитирует Квятковского журнал «Театр». — Суть этого процесса было бы полезно сюда [в Росгосцирк] привнести. Открыть двери для художников. Сейчас уже всем понятно, что такое новый русский театр, новый русский музей, новый русский балет и прочее. Но никому не известно, что такое новый русский цирк. Нам предстоит это выяснить».

Юрий Квятковский (р. 1982) окончил Школу-студию МХАТ (2003, курс Дмитрия Брусникина), работал с ведущими театрами и различными площадками в России и за рубежом, основал театральную «Школу комьюнити» при Мастерской Брусникина и Le Cirque De Charles La Tannes — «Цирк шарлатанов» (вместе с Алексеем Розиным и Ильей Барабановым). Режиссер занимается уличными театральными постановками, такими как театрализованное шоу на Тверской «Путешествие в Рождество» и Карнавал в Парке Горького, преподает в Школе-студии МХАТ.

Федеральное казенное предприятие «Росгосцирк» объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тысяч сотрудников, в том числе сотни артистов, ставших победителями престижных международных фестивалей и конкурсов.







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