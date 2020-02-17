Стинг выступит в четырех городах России

В сентябре 2020 года в Екатеринбурге, Казани, Москве и Петербурге пройдут концерты мирового турне британского музыканта Стинга.

Раписание российского турне:

25 сентября – Екатеринбург, международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо»

– Екатеринбург, международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» 27 сентября — Казань, дворец спорта «Татнефть Арена»

— Казань, дворец спорта «Татнефть Арена» 29 сентября – Москва, дворец спорта «Мегаспорт»

– Москва, дворец спорта «Мегаспорт» 30 сентября – Петербург, спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец»

Как сообщают организаторы концертов, агентство Matreshka Concerts, билеты поступят в продажу 19 февраля на сайте mysongstour2020.ru.

Стинг — обладатель семнадцати «Грэмми», трех Brit Awards, «Золотого глобуса», «Эмми», четырехкратный номинант на «Оскар», лауреат и номинант множества других премий.

На протяжении сольной карьеры Стинга и за годы, что он играл в группе Police, во всем мире продано более 100 млн его пластинок. В прошлом году песня Стинга «Every Breath You Take» получила награду BMI Award как самая исполняемая композиция в истории радио.

Прошлой весной Стинг выпустил новый альбом «My Songs» с современными интерпретациями своих хитов, а затем отправился в мировое турне с тем же названием. Первая часть «My Songs Tour» проходила в мае-сентябре 2019 года в 25 странах, вторая начнется в мае 2020 года. В Россию артист приедет из Лондона, где пять вечеров подряд будет выступать на сцене театра London Palladium.



















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