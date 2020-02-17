Стинг выступит в четырех городах России

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В сентябре 2020 года в Екатеринбурге, Казани, Москве и Петербурге пройдут концерты мирового турне британского музыканта Стинга.
Раписание российского турне:
Как сообщают организаторы концертов, агентство Matreshka Concerts, билеты поступят в продажу 19 февраля на сайте mysongstour2020.ru.
Стинг — обладатель семнадцати «Грэмми», трех Brit Awards, «Золотого глобуса», «Эмми», четырехкратный номинант на «Оскар», лауреат и номинант множества других премий.
На протяжении сольной карьеры Стинга и за годы, что он играл в группе Police, во всем мире продано более 100 млн его пластинок. В прошлом году песня Стинга «Every Breath You Take» получила награду BMI Award как самая исполняемая композиция в истории радио.
Прошлой весной Стинг выпустил новый альбом «My Songs» с современными интерпретациями своих хитов, а затем отправился в мировое турне с тем же названием. Первая часть «My Songs Tour» проходила в мае-сентябре 2019 года в 25 странах, вторая начнется в мае 2020 года. В Россию артист приедет из Лондона, где пять вечеров подряд будет выступать на сцене театра London Palladium.
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