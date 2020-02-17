«Винзавод» проводит набор в «Открытые студии»

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До 15 марта открыт прием заявок от молодых художников на участие в пятом сезоне проекта «Открытые студии» Центра современного искусства «Винзавод».
Заявки принимаются на странице «Открытых студий» на сайте ЦСИ «Винзавод».
Проект с 2017 года объединяет мастерскую для российских художников, резиденцию для иностранных художников и арт-школу на базе бывшего помещения галереи «Айдан» на территории «Винзавода».
Участники проекта получают комфортное рабочее пространство и институциональную поддержку, а также:
Тьютор «Открытых студий» Андрей Паршиков о концепции пятого сезона:
«Ставкой пятого сезона станет институционализация. Будет усилена образовательная программа, появится больше возможностей для индивидуальных и групповых мероприятий – фестивалей, лекций, экскурсий, презентаций. Станет больше неформальных бесед с участниками художественного сообщества; посещений выставок и вернисажей; совместного обсуждения проектов с другими художниками; показов и отслеживания прогресса работ, созданных в Открытых студиях. Продолжит развитие pop-up программа, стартовавшая в четвертом сезоне – так как художники, для которых нехарактерно перформативное средство выражения, удачно дебютируют в новом формате».
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