Попечительский совет Александринского театра возглавил Алексей Миллер

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер стал главой попечительского совета Российского государственного академического театра драмы имени А.С. Пушкина – Александринского театра.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за четвертый квартал 2019 года, отмечая, что ранее в официальных материалах «Газпрома» не упоминалось участие Алексея Миллера в жизни Александринского театра.

На сайте Александринского театра опубликовано сообщение о заседании попечительского совета, состоявшемся в конце ноября 2019 года.

«Собрание открыл Председатель Совета, глава "Газпрома" Алексей Миллер, — говорится в сообщении. — Руководство театра и участники Совета обсудили цели и задачи на предстоящий, 265-сезон».

Александринский театр — один из старейших драматических театров России — был основан в 1756 оду, его первым директором был Александр Сумароков. С 2003 года художественным руководителем Александринского театра является режиссер Валерий Фокин.



















































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