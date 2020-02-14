Институт музыкальных инициатив проведет конференцию и шоукейс в Казани

До 25 февраля открыт прием заявок от артистов из Республики Татарстан на участие в конференции и шоукейсе «ИМИ.Сцена» — проекте Института музыкальных инициатив, который пройдет в Казани 14 и 15 марта.

Заявки принимаются на сайте Института музыкальных инициатив. Не позднее 4 марта экспертами «ИМИ.Сцены» будут выбраны десять артистов, которые смогут выступить, познакомиться с другими участниками музыкальной жизни региона, а также показать свое творчество приглашенным промоутерам, представителям лейблов и журналистам.

Программа «ИМИ.Сцены» будет состоять из двух частей — образовательной и музыкальной. На дискуссиях и мастер-классах приглашенные эксперты встретятся с коллегами из Республики Татарстан и обсудят с ними актуальные проблемы индустрии и новейшие тенденции музыкального бизнеса.

Площадкой собразовательной программы проекта станет Центр современной культуры «Смена», площадкой музыкальной части — пространство Werk.

Среди экспертов «ИМИ.Сцены» в Казани — Степан Казарьян (основатель букинг-агентства Connected Agency, соорганизатор фестиваля «Боль»), Дмитрий Родин (руководитель группы проектирования новых продуктов Яндекс.Музыки), Максим Динкевич (шеф-редактор «ИМИ.Журнала», сооснователь веб-зина Sadwave), Кирилл Маевский (сооснователь Центра современной культуры «Смена»), Игорь Шемякин (музыкант, владелец магазина пластинок «Сияние»), Тимур Птахин (арт-директор бара «Соль», музыкант), Митя Бурмистров (музыкант, автор проектов MITYA, Acid Minerale, «Чёрный Государь». Ментор ИМИ.Резиденции 2019 (куратор Антон Маскелиаде).































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