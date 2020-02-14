В Москве откроется экологическая выставка

© Объединение «Выставочные залы Москвы»

20 февраля в галерее «Пересветов переулок» объединения «Выставочные залы Москвы» начнет работу проект «Своими силами. Экологическая выставка местного значения».

Команда галереи «Пересветов переулок» ставит эксперимент сознательного самоограничения и делает выставку c нулевыми вложениями, сообщает сайт объединения «Выставочные залы Москвы».

Центром экспозиции станет «Экологический форум» – инсталляция, спроектированная художницей Александрой Кузнецовой — место собраний местных жителей и всех заинтересованных. Здесь пройдут ликбез по раздельному сбору мусора, дискуссия по современным экологическим вопросам и своп (вечеринки обмена вещами).

Инсталляция будет полностью выполнена из вторсырья – содержания галерейной подсобки, а художник и фотограф Иван Пушкин оформит форум, тестируя возможности офисного принтера для создания масштабных фотопанно.

В программе выставки:

21 февраля в 19:00 — Гид по экологичной жизни в мегаполисе: ноль отходов . На своей лекции «Живем без мусора» координаторы общественного экопроекта #РосЭко / #МосЭко и Всемирного дня чистоты «Сделаем!» в России Михаил Антонов и Анна Нафиева расскажут о том, что происходит с отходами горожан, и как можно перестать «кормить» свалки.

27 февраля в 19:30 — Дискуссия «Экоток: Малые дела/большие проблемы» о соотношении локального активизма и глобальных проблем с участием гляциолога и палеокриматолога Дианы Владимировой и философов Даниила Аронсона и Марыси Пророковой , модератор — активистка и журналистка Вика Мызникова .

11 марта в 19:30 — Весенний зеленый своп для всех желающих обменять ношеную одежду, увеличив срок ее службы и поспособствовав уменьшению площади мусорных полигонов.

Выставка в галерее «Пересветов переулок» продлится до 15 марта.











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