Фестиваль ирландского кино пройдет в четырех городах России

С 11 по 22 марта в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске состоятся показы 13-го Фестиваля ирландского кино.

В 2020 году на фестивале будут представлены лучшие новые полнометражные фильмы и сборники короткого метра: комедийный «Чисто ирландский юмор», смесь черной комедии и хоррора «Ирландское темное» и анимационный сборник «Фантазии из Ирландии». Кроме того, на фестивале пройдут встречи с приглашенными гостями – режиссерами и актерами из Ирландии.

Фестиваль откроется в московском киноцентре «Октябрь» комедийным хоррором «Пара нормальных» (Extra Ordinary). Фильм представит исполнитель главной роли, ирландский актер Барри Уорд.

Также в программе полнометражного кино комедия «Дикие» (Animals) из конкурса фестиваля Sundance, вестерн «Вечно молодой» (Never Grow Old) с Эмилем Хиршем и Джоном Кьюсаком, черная комедия «В тихом омуте» (Dark Lies the Island), роуд-муви «Родственник поневоле» (The Last Right), дебют режиссера и сценариста Тома Салливана — историческая драма «Остров безумия» (Arracht), комедийный хоррор «Грэбберсы» (Grabbers) и мистический фильм «Другой» (The Hole In The Ground).

Фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами или на ирландском языке с субтитрами на английском и русском языках.

Подробнее о программе 13-го Фестиваля ирландского кино можно узнать на его сайте.

Фестиваль проводится при поддержке проекта «Каро.Арт»



























