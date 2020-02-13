Музей стрит-арта открывает Школу искусства в городской среде

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10 апреля начнутся занятия Школы искусства в городской среде — нового проекта Музея стрит-арта в Петербурге, посвященного изучению истории, теории и практики уличного искусства.
Как сообщает пресс-служба Музея стрит-арта, на базе Школы искусства в городской среде будут проходить долгосрочные курсы, а также лекции и мастер-классы исследователей стрит-арта, искусствоведов и других специалистов в сфере современного искусства. Организаторы приглашают на занятия школы художников, теоретиков, кураторов и всех, кто хочет исследовать способы взаимодействия с городом через художественные практики.
Школа откроется авторским курсом «Искусство и город: граффити, стрит-арт, партизанинг» исследователя стрит-арта Игоря Поносова, который он сейчас преподает в Школе Родченко в Москве. Курс познакомит с разнообразием художественных практик в уличном искусстве и предоставит возможность их применения посредством осмысления городских контекстов.
Курс состоит из 4 лекций и 7 практических занятий общей продолжительностью 28 часов.
В теоретическом блоке рассматривается путь формирования глобального феномена «стрит-арт» с обзором всего разнообразия методов и тактик уличного искусства.
Практика не подразумевает изучение технических приемов, будь то рисование баллоном или создание постеров и трафаретов, а сфокусирована на методах понимания того, как устроен город, способах его «взлома» и определения его как пространства для творческого самовыражения.
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