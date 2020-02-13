Открыт прием заявок на национальный конкурс Beat Film Festival 2020

© Beat Film Festival

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2020 открывает прием заявок для участия в национальном конкурсе. Фестиваль пройдет в Москве с 27 мая по 7 июня.

Заявки на участие в национальном конкурсе Beat Film Festival до 15 апреля принимаются на сайте фестиваля. Фильмы, претендующие на включение в конкурс, должны быть созданы в 2019 или 2020 году и иметь премьерный статус. Отборщики фестиваля ожидают документальные и гибридные фильмы любого хронометража, смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом.

Все, приславшие свои фильмы на конкурс, получат ответ от отборочной комиссии до конца апреля.

Лучший фильм национального конкурса выберет международное жюри с участием представителей престижных кинофестивалей (в прошлые годы среди них были программные директора IDFA, SXSW, CPH:DOX). Победитель получит 50 тысяч рублей.

Кроме того, совместно с сетью кинотеатров «Москино», которая в этом году стала партнером Beat Film Festival, будут присуждены еще два приза. Награды в полном (100 тысяч рублей) и коротком (50 тысяч рублей) метре вручат за лучшее отображение современной культуры и героев Beat в сегодняшней Москве.

За время существования национального конкурса Beat Film Festival на нем состоялись более 50 мировых премьер молодых российских режиссеров. Для многих из них это открыло дорогу на международные кинофестивали или в российский прокат.

«Хэй, бро!» Александра Элькана был показан на IDFA, «Резкий и мягкий» Насти Коркии — в программе Лейпцигского кинофестиваля и американского True/False, «Пятка-носок» Максима Томаша — на фестивале в Роттердаме. Фильм «Raving Riot: Рейв у парламента» Степана Поливанова собрал больше 10 тысяч зрителей в российском прокате и удостоился показа в лондонском музее Тейт Модерн.























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