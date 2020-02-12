«Бегущий по лезвию» выйдет в России

© «Иноекино»

9 апреля компания «Иноекино» впервые выпустит в российский прокат культовый научно-фантастический фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».

Об этом сообщила пресс-служба компании «Иноекино».

«"Бегущий по лезвию" — одна из величайших научно-фантастических картин за всю историю кино, с течением времени закрепившая за собой статус безусловной культовой классики, — отметили в пресс-службе. — Фильм основан на знаковом романе Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и уже почти 40 лет будоражит воображение зрителей сюжетом, полным загадок и символизма. Главную роль сыграл Харрисон Форд, ведущий голливудский актер эпохи, а его экранного противника — молодой Рутгер Хауэр. Изобретательный детектив, стильный нуар с киберпанковой неоновой эстетикой, завораживающая антиутопия под новаторскую музыку Вангелиса — своей многогранностью «Бегущий по лезвию» опередил время, а его фанаты пишут: «Я хотел бы забыть этот фильм и посмотреть его снова».

«Бегущий по лезвию» ( Blade Runner, США-Гонконг-

Великобритания, 1982)

Режиссер: Ридли Скотт

Авторы сценария: Хэмптон Фанчер и Дэвид Уэбб Пиплз по мотивам романа Филипа К.&bnsp;Дика

Оператор: Джордан Кроненвет

Композитор: Вангелис

В главных ролях: Харрисон Форд, Рутгер Хауэр, Шон Янг, Дэрил Ханна



Синопсис: Лос-Анджелес будущего, 2019 год. Общество разделено на людей и репликантов — андроидов, внешне неотличимых от человека, но находящихся в рабском положении и живущих всего несколько лет. На Земле они вне закона и используются на тяжелых работах в космических колониях. Рик Декард — отставной детектив, специализирующийся на уничтожении андроидов, нарушивших закон. Таких, как он, называют «бегущими по лезвию». Декарда восстанавливают на службе и поручают «отправить в отставку» группу совершивших побег репликантов нового поколения, восставших против своего создателя и стремящихся продлить срок жизни. Задание навсегда изменит жизнь Рика и заставит усомниться в себе.

Фильм будет демонстрироваться в версии The Final Cut на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К.











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