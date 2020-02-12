«Бегущий по лезвию» выйдет в России

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9 апреля компания «Иноекино» впервые выпустит в российский прокат культовый научно-фантастический фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию».
Об этом сообщила пресс-служба компании «Иноекино».
«"Бегущий по лезвию" — одна из величайших научно-фантастических картин за всю историю кино, с течением времени закрепившая за собой статус безусловной культовой классики, — отметили в пресс-службе. — Фильм основан на знаковом романе Филипа К. Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и уже почти 40 лет будоражит воображение зрителей сюжетом, полным загадок и символизма. Главную роль сыграл Харрисон Форд, ведущий голливудский актер эпохи, а его экранного противника — молодой Рутгер Хауэр. Изобретательный детектив, стильный нуар с киберпанковой неоновой эстетикой, завораживающая антиутопия под новаторскую музыку Вангелиса — своей многогранностью «Бегущий по лезвию» опередил время, а его фанаты пишут: «Я хотел бы забыть этот фильм и посмотреть его снова».
Фильм будет демонстрироваться в версии The Final Cut на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К.
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