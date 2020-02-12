Талгат Баталов ставит спектакль по «Покорности» Уэльбека

© Театр наций

10 и 11 марта на Малой сцене Театра наций в Москве пройдут премьерные показы спектакля «Покорность» по роману Мишеля Уэльбека в постановке Талгата Баталова.

Как сообщает пресс-служба Театра наций, главную мужскую роль в спектакле исполнит актер театра и кино Владимир Мишуков, сыгравший в сериалах «Содержанки», «А.Л.Ж.И.Р.» и фильме «Слоны могут играть в футбол». Для Мишукова работа в «Покорности» станет возвращением в театр после 8-летнего перерыва.

Его партнерами по сцене Стася Милославская, Алексей Розин, Ольга Сутулова, Андрей Фомин, Валентин Самохин, Екатерина Шерко м Анастасия Шукевич.

«Роман Мишеля Уэльбека "Покорность" — как бы фантастическое сочинение о Европе 2022 года, — рассказывает Талгат Баталов. — Главный герой Франсуа, профессор Сорбонны, переживает кризис среднего возраста — ничто не приносит ему радости, разве что секс со студентками и алкоголь. Его личный кризис проходит на фоне исторических событий в стране — к власти во Франции приходит исламская партия "Мусульманские братья". И перед Франсуа встает выбор: принять новые правила жизни или оказаться на ее обочине. Но есть у современного человека выбор или это иллюзия — вопрос, который мы поднимаем в нашем спектакле».

Роман «Покорность» вышел 7 января 2015 года. «Жанр моей книги можно назвать политической фантастикой, но и сатирой тоже, потому что политики в этой книге выглядят смешными», — характеризовал свое произведение автор. По роковому совпадению в этот день произошел теракт в редакции французского сатирического журнала Charlie Hebdo, посвятившего номер выходу этой книги. На первой полосе издания была размещена карикатура на Мишеля Уэльбека с выносом: «Предсказания мага Уэльбека: в 2015 году я потеряю зубы, в 2022 году буду поститься в Рамадан». В результате атаки исламских террористов погиб один из друзей писателя, известный экономист Бернар Марис. Книга Уэльбека тут же стала романом №1 в Европе.

Для постановки в Театре Наций роман адаптирован белорусским драматургом Дмитрием Богославским. Текст Уэльбека приобрел вид исповеди главного героя, в результате которой он приходит к решению начать новую жизнь, перейдя из католичества в ислам. Таким образом Франсуа присоединяется к абсолютному большинству во Франции 2022 года.

Над спектаклем также работают сценограф Наталья Чернова, художник по костюмам Наталья Чернова, художник по свету Нарек Туманян, видеохудожник Дмитрий Соболев, композитор Виталий Аминов, хореограф Александр Андрияшкин и

переводчик Мария Зонина.







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