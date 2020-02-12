Объявлена афиша Мемориальной квартиры Святослава Рихтера

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Более 30 концертов и выставок запланировано в новом сезоне Мемориальной квартиры С.Т. Рихтера в Москве, отдела Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).
Как сообщает пресс-служба ГМИИ, на концертах прозвучат произведения сольного и ансамблевого репертуара Святослава Рихтера, многие концертные программы отражают его музыкальные вкусы в области современной ему музыки, о которых можно судить по интервью и дневниковым записям пианиста.
На концертах выступят Борис Березовский, Алексей Любимов, Людмила Берлинская, Александр Гиндин, Яков Кацнельсон, Петр Лаул, Екатерина Державина, Алексей Гориболь, Алексей Курбатов, Томаш Риттер, Святослав Мороз, Алексей Лундин, Роман Минц, Айлен Притчин, Александр Бузлов, Евгений Румянцев, Борис Андрианов, Марат Гали, Олег Рубец, Яна Иванилова, ансамбли Gutman Trio, Московский ансамбль современной музыки, Rusquartet и другие известные исполнители.
С марта по июнь в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера будет проходить камерная выставка «Святослав Рихтер в кругу друзей», приуроченная ко дню рождения музыканта. На выставке будут представлены документы из собрания Ольги Северцевой и архива Святослава Рихтера.
В конце октября откроется главная выставка сезона — «Святослав Рихтер. Жизнь под музыку И.С. Баха». Выставка основана на «авторском тексте», записанном Юрием Борисовым — режиссером, другом Рихтера.
В экспозицию войдут материалы из собрания ГМИИ и других российских и зарубежных музеев: работы художников XX века от Марка Шагала до Дмитрия Краснопевцева, пастели и рисунки самого Рихтера, редкие материалы из архива пианиста, а также уникальная кинохроника. На выставке будут звучать записи прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» в исполнении Рихтера.
Полностью афиша сезона 2020 года в Мемориальной квартире С.Т. Рихтера приводится на сайте ГМИИ.
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