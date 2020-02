Фестиваль Context. Diana Vishnevа объявил программу

Сцена из спектакля «Ревизор» © Michael Slobodian

Сегодня, 11 февраля в Москве состоялась пресс-конференция, на которой была объявлена программа VIII Международного фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishnevа. В нее вошли пять спектаклей из Канады, Израиля, Италии и России.

В 2020 году фестиваль Context. Diana Vishneva пройдет в Москве и Петербурге в два этапа — в июне-июле и в октябре.

Откроет фестиваль 22 июня в Театре имени Моссовета спектакль «Ревизор» компании Kidd Pivot (Канада) в постановке хореографа Кристал Пайт. Программу продолжат одноактные балеты «Шут» и «Шахерезада» Пермского театра оперы и балета в постановке Алексея Мирошниченко. Главные партии в спектакле «Шахерезада» исполнят Диана Вишнёва и ведущий солист Национального балета Канады Эван Макки.

В конце июня московские и петербургские зрители увидят копродукцию фестиваля Context. Diana Vishneva с компанией «Батшева» (Израиль) — кабаре-шоу «Playback» в постановке хореографа Охада Наарина.

В осенней части программы Израиль будет представлен спектаклем «TOML (Time of My Life)» танцевальной компании SOL в постановке хореографа Эяля Дадона. Впервые в фестивале примут участие итальянские артисты: Кристиана Морганти, которая более 20 лет была солисткой Театра танца Вупперталь, покажет спектакль-лекцию «Moving with Pina» («Двигаясь вместе с Пиной») — путешествие по вселенной Пины Бауш.

Помимо зарубежных спектаклей осенью на фестивале пройдет Вечер молодых хореографов. Заявки на конкурс принимаются на сайте contextfest.com с 11 февраля по 15 мая.

Новая инициатива фестиваля, проект Context Open, предоставляет возможность представить свои работы хореографам, танцовщикам и компаниям — без ограничений по возрасту, жанру, образованию или гражданству. Open call готовых работ был объявлен в прошлом году, для показа на фестивале был выбран спектакль «Воздух» Ольги Лабовкиной.

Кроме того, организаторы фестиваля готовят параллельную программу (лекции, мастер-классы, встречи со зрителями) и кинопрограмму (в осенней части). Они будут объявлены дополнительно.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Департамента культуры города Москвы, Посольства Израиля в России, Итальянского Института культуры в Москве











