Спектакли Фестиваля в Экс-ан-Провансе привезут в Москву

На сцене Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) будут представлены два спектакля из программы Фестиваля в Экс-ан-Провансе.

Об этом было объявлено на презентации фестиваля, которая прошла 10 февраля в МАМТ, передает ТАСС. В апреле 2022 года в московском театре будут показаны «Реквием» Моцарта (дирижер Рафаэль Пишон, режиссер Ромео Кастеллуччи) и «Коронация Поппеи» Монтеверди (дирижер Леонардо Гарсиа Аларкон, режиссер Тед Хаффман).

Программу Фестиваля в Экс-ан-Провансе представил его директор Пьер Оди. В этом году в нее также вошли «Воццек» Берга (дирижер Саймон Рэттл, режиссер Саймон Макберни), «Так поступают все» Моцарта (дирижер Томас Хенгельброк, режиссер Дмитрий Черняков), «Золотой петушок» Римского-Корсакова (дирижер Азиз Шохакимов, режиссер Барри Коски), «Невинность» Кайи Саариахо (дирижер Сюзанна Мялкки, режиссер Саймон Стоун) и «Орфей» Монтеверди (в концертном исполнении, дирижер Леонардо Гарсиа Аларкон).

Как рассказал на презентации генеральный директор МАМТ Антон Гетьман, за последние десять лет в Москве были представлены 12 оперных спектаклей фестиваля, в том числе четыре постановки, осуществленные Фестивалем в Экс-ан-Провансе совместно с российскими театрами: «Дон Жуан» Моцарта (2010, совместно с Большим театром), «Альцина» Генделя (2015, совместно с Большим театром), «Похождения повесы» Стравинского (2017, совместно с МАМТ) и «Дидона и Эней» Перселла (2018, совместно с Большим театром).

Своими впечатлениями от Фестиваля в Экс-ан-Провансе поделился режиссер Дмитрий Черняков, который давно сотрудничает с фестивалем и готовит премьеру новой постановки в этом году. «Когда идет фестиваль, весь старый город превращается в оперное фойе, — рассказал он. — Там очень жарко, иногда кажется, что градусов сорок. В театре Л'Аршевеш в Провансе можно делать чудеса, приезжайте в Экс-Ан-Прованс, там очень хорошо».

«Фестиваль действительно уникальный, мы, конечно, хотим продолжить эту традицию и в 2022 году. Мы надеемся, что "Реквием" и "Коронация Поппеи" будут большим сюрпризом для российской публики», — сказала в заключение презентации генеральный директор фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина.











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