День святого Валентина отпразднуют в Некрасовке вечеринкой Chords & Words

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14 февраля, в День святого Валентина в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве исполнители, композиторы, журналисты и исследователи примут участие в вечеринке проекта Chords & Words в рамках Года музыки Великобритании и России.
Начало в 19:30, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
«Целый год проект Chords & Words проводил открытые семинары в рамках перекрестного Года музыки Великобритании и России — самое время отметить их завершение», — говорится в сообщении на сайте Некрасовки.
Программа вечеринки разделена на две части: «Слова» и «Аккорды».
«Слова» — это марафон 15-минутных признаний в любви к самому дорогому в британской музыке. Его участниками станут музыкант, исследователь современной музыки и аудиальной культуры Евгений Былина, музыкальный журналист, радиоведущий, переводчик Лев Ганкин, вокалистка группы «Хадн Дадн» Варвара Краминова, композитор Александр Маноцков, музыковед, продюсер Данил Масловский, журналист Гриша Пророков, скрипачка Елена Ревич, писатель, журналист Феликс Сандалов, журналист, музыкальный критик Максим Семеляк. Выступления будут сопровождаться аудио- и видеоиллюстрациями.
Модераторы: медиаменеджер Московской филармонии Мария Холкина и литературный критик, журналист, сокуратор проекта Chords & Words, шеф-редактор Storytel Константин Мильчин.
Концертная часть вечеринки — «Аккорды» — начнется в 22:00. Женя Горбунов («Интурист») выступит с импровизационным лайвом, новую полуакустическую программу представит англоязычное дрим-поп трио Chkbns.
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