Объявлена программа Масленицы в Никола-Ленивце

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29 февраля на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области с перформансом выступит художник Олег Жуковский и его театр La Pushkin. Перформанс завершится сожжением арт-объекта в виде большого моста из сухостоя.
Программа Масленицы-2020 опубликована на сайте арт-парка «Никола-Ленивец».
«В этом году представление будет длиться весь день, как один большой спектакль, — сообщают организаторы. — Финальная сцена — сожжение, перед которым, словно человечки с картин Брейгеля, мы пройдем по мосту, чтобы начать огненный карнавал, в котором примут участие все гости Никола-Ленивца».
Олег Жуковский: «Високосная Масленица случается нечасто — крупный улов идет в наши кармические сети. В последний день зимы Никола-Ленивец как генератор благостных устремлений исполнит волю сущего — швырнет в огонь все тормозящее в движении к совершенству. Зовем быть с нами, пусть мечтания дерзновенные достигнут небес с огнем. И то, что во благо нашего пребывания здесь, да исполнится».
В 2019 году впервые проводился открытый международный конкурс на создание лучшей концепции арт-объекта для Масленицы, в котором участвовали 174 проекта из разных стран от Эквадора до Франции и Польши. Победителем конкурса стал проект «Сжигая мосты» петербургского архитектурного бюро KATARSIS.
Строительство арт-объекта в виде большого моста началось в конце декабря и завершится накануне празднования Масленицы. Мост возводится из сухостоя, поврежденного жуком-короедом, испорченных паллетов с производств Калужской области, соломы и деревянного строительного мусора. Высота объекта — 20 м, длина — 54 м.
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