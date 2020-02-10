Отменен приказ Минобрнауки о контактах с иностранными учеными

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Сегодня, 10 февраля, на пресс-конференции в Москве министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил об отмене приказа Минобрнауки, ужесточавшего правила взаимодействия российских ученых с их коллегами из-за границы.
«Этот приказ отменен», — цитирует Валерия Фалькова «Интерфакс».
В июле 2019 года в организации, подведомственные Минобрнауки, был разослан приказ Михаила Котюкова, который тогда занимал пост министра науки и высшего образования. Приказом, подписанным в феврале, утверждались рекомендации для этих организаций и их сотрудников по взаимодействию с иностранными организациями и гражданами.
В августе скан приказа опубликовала газета «Троицкий вариант — Наука». Российским ученым, в частности, было рекомендовано подробно отчитываться обо всех встречах с иностранными коллегами, не встречаться за пределами организации без разрешения ее руководителя, а использование иностранцами «технических средств обработки и накопления инфорации» разрешалось «только в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации».
Приказ Минобрнауки вызвал широкий общественный резонанс, его неоднократно критиковали ученые. Так, его требовали отменить академики РАН из «Клуба 1 июля». После публикации «Троицкого варианта» в пресс-службе Минобрнауки заявили, что «документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями».
15 ноября общее собрание РАН — более двух тысяч академиков и членов-корреспондентов — единогласно призвало Минобрнауки отменить приказ.
После того, как в январе 2020 года правительство ушло в отставку, вместо Михаила Котюкова главой Минобрнауки назначен Валерий Фальков.
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