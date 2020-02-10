Умерла Мирелла Френи

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9 февраля в Модене в возрасте 84 лет умерла итальянская оперная певица, лирическое сопрано Мирелла Френи.

Об этом сообщает Gazzetta di Modena.

Мирелла Френи родилась в 1935 году в Модене, в раннем детстве обнаружила выдающиеся музыкальные способности, в десять лет на конкурсе телеканала RAI спела арию из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». По совету знаменитого оперного певца Беньямино Джильи начала профессионально заниматься вокалом, несколько лет училась у тенора Джиджи Берталоцци.

Дебютировала в 1955 году в моденском Театро коммунале в партии Микаэлы в опере «Кармен». С конца 1950-х пела на ведущих сценах мира. В 1960 году исполнила на Глайнборнском фестивале партию Церлины в «Дон Жуане», в 1962 году — партию Сюзанны в «Свадьбе Фигаро». С 1961 года регулярно выступала в Ковент-Гардене, в том числе в партиях Церлины, Наннетты в «Фальстафе», Виолетты в «Травиате», Маргариты в «Фаусте», в 1962 году исполнила в Риме партию Лиу в «Турандот».

В 1963 году после дебюта на сцене театра Ла Скала в партии Мими в опере «Богема» под управлением Герберта фон Караяна Мирелла Френи стала ведущей солисткой миланского театра. С его труппой в 1974 году она приезжала на гастроли в Москву, где исполнила партию Амелии в опере «Симон Бокканегра». С 1965 года пела в Метрополитен-опера, в 1973 году исполнила партию Сюзанны в Версале.

Среди лучших партий Миреллы Френи также Елизавета в «Доне Карлосе», Чио-Чио-сан в «Мадам Баттерфляй», Дездемона в «Отелло», Лиза в «Пиковой даме», Татьяна в «Евгении Онегине», заглавные партии в «Федоре» и «Адриане Лекуврер». Кроме того, певица снялась в фильмах-операх «Богема» (1965), «Травиата» (1973) и «Мадам Баттерфляй» (1974).























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