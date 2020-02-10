Премию «Супер-НОС» получила «Метель» Сорокина

© Издательство АСТ

Объявлен победитель специального проекта премии «НОС» в Нью-Йорке. Им стала повесть Владимира Сорокина «Метель», по итогам открытых дебатов проекта «Супер-НОС» в нью-йоркском Барнард-колледже признанная лучшей книгой из всех обладателей премии «НОС» с 2009 по 2019 годы.

Запись дебатов доступна на официальном YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова, который является учредителем и организатором премии «НОС».

В шорт-лист «Супер-НОСа» входили:

«Основная борьба развернулась между теми членами жюри и экспертами, которые считали, что смысл 2010-х ярче всего выразила повесть Сорокина "Метель", и теми, кто утверждал, что дух десятилетия в наибольшей степени воплотила "Памяти памяти" Марии Степановой. После голосования жюри, экспертов и зала эти книги собрали равное количество очков. И только последнее голосование жюри в супер-финале определило победителя дебатов», — говорится в сообщении пресс-службы Фонда Михаила Прохорова.

Состав жюри премии «Супер-НОС»:

Анна Наринская (председатель) — журналист, литературный критик, куратор;

(председатель) — журналист, литературный критик, куратор; Полина Барскова — поэт, прозаик, драматург, исследователь;

— поэт, прозаик, драматург, исследователь; Элиот Боренштейн — профессор русистики и славистики, старший научный руководитель глобальной сети Нью-Йоркского университета;

— профессор русистики и славистики, старший научный руководитель глобальной сети Нью-Йоркского университета; Лара Вапняр — американская писательница советского происхождения, преподаватель творческого письма в Колумбийском университете;

— американская писательница советского происхождения, преподаватель творческого письма в Колумбийском университете; Александр Генис — российский и американский писатель, телеведущий и культурный критик;

— российский и американский писатель, телеведущий и культурный критик; Сергей Ушакин — профессор факультета антропологии и факультета славянских языков и литературы в Принстонском университете;

Состав экспертной группы премии «Супер-НОС»:

Татьяна Ефремова — аспирант на факультета сравнительного литературоведения Нью-Йоркского университета;

— аспирант на факультета сравнительного литературоведения Нью-Йоркского университета; Наталия Климова — аспирант факультета славянских языков и литературы Принстонского университета;

— аспирант факультета славянских языков и литературы Принстонского университета; Макс Лоутон — аспирант факультета славянских языков Колумбийского университета переводчик, писатель;

— аспирант факультета славянских языков Колумбийского университета переводчик, писатель; Томи Хакси — аспирант факультета славянских языков Колумбийского университета.

Дебаты проекта «Супер-НОС» стали центральным событием литературного фестиваля, организованного Институтом Гарримана (Колумбийский университет, Нью-Йорк) при поддержке Фонда Михаила Прохорова, факультета славянских языков Колумбийского университета и Барнард-колледжа. Модерировали дискуссию соучредитель Фонда Михаила Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и организатор фестиваля «Супер-НОС в Нью-Йорке», профессор факультета славянских языков Колумбийского университета, Марк Липовецкий.

Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.







Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU