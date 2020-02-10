Премию «Супер-НОС» получила «Метель» Сорокина

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Объявлен победитель специального проекта премии «НОС» в Нью-Йорке. Им стала повесть Владимира Сорокина «Метель», по итогам открытых дебатов проекта «Супер-НОС» в нью-йоркском Барнард-колледже признанная лучшей книгой из всех обладателей премии «НОС» с 2009 по 2019 годы.
Запись дебатов доступна на официальном YouTube-канале Фонда Михаила Прохорова, который является учредителем и организатором премии «НОС».
В шорт-лист «Супер-НОСа» входили:
«Основная борьба развернулась между теми членами жюри и экспертами, которые считали, что смысл 2010-х ярче всего выразила повесть Сорокина "Метель", и теми, кто утверждал, что дух десятилетия в наибольшей степени воплотила "Памяти памяти" Марии Степановой. После голосования жюри, экспертов и зала эти книги собрали равное количество очков. И только последнее голосование жюри в супер-финале определило победителя дебатов», — говорится в сообщении пресс-службы Фонда Михаила Прохорова.
Состав жюри премии «Супер-НОС»:
Состав экспертной группы премии «Супер-НОС»:
Дебаты проекта «Супер-НОС» стали центральным событием литературного фестиваля, организованного Институтом Гарримана (Колумбийский университет, Нью-Йорк) при поддержке Фонда Михаила Прохорова, факультета славянских языков Колумбийского университета и Барнард-колледжа. Модерировали дискуссию соучредитель Фонда Михаила Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и организатор фестиваля «Супер-НОС в Нью-Йорке», профессор факультета славянских языков Колумбийского университета, Марк Липовецкий.
Литературная премия «НОС» («Новая словесность») была основана в 2009 году Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Главная особенность премии — открытость процесса принятия решений. Непременным условием работы жюри является необходимость публично аргументировать выбор финалистов и победителя в рамках ток-шоу в присутствии и при активном участии журналистов, литераторов и культурной общественности.
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