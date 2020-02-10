Умер Сергей Слонимский

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Сегодня, 9 февраля, в Петербурге в возрасте 87 лет умер композитор Сергей Слонимский.
Сергей Михайлович Слонимский родился в 1932 году в Ленинграде, окончил Ленинградскую консерваторию по классам композиции (1955) и фортепиано (1958), а также аспирантуру по теории музыки (1958).
С 1959 года преподавал в Ленинградской консерватории музыкально-теоретические дисциплины, с 1967 года — композицию. Кандидат искусствоведения (1963), профессор (1976). Принимал участие в фольклорных экспедициях, собирал русские народные песни.
Автор 34 симфоний, восьми опер, в том числе «Виринея» (1965–1967), «Мастер и Маргарита» (1970–1972, премьера в 1989 году), «Видения Иоанна Грозного» (1993–1995, премьера в 1999 году) и «Король Лир» (2000–2001, премьера в 2016 году), трех балетов, в том числе «Икар» (1965–1970).
Кроме того, Сергей Слонимский сочинял камерную и вокальную музыку, в том числе кантаты «Песни вольницы» (на народные тексты, 1959) и «Голос из хора» (на стихи Блока, 1964), музыку к театральным постановкам и кинофильмам, среди которых «Республика ШКИД» (1966), «Интервенция» (1958) и «Моя жизнь» (1972).
Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1983), Государственной премии РФ (2002) и других российских и зарубежных наград, народный артист РСФСР (1987).
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