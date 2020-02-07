Фестиваль в «Новой опере» откроет новые имена русских композиторов

© «Энергия открытий»

13 и 14 февраля на Основной сцене театра «Новая опера» в Москве пройдет I Международный музыкальный фестиваль «Энергия открытий». Цель фестиваля – открыть новые имена русских композиторов.

Музыка Леонида Половинкина (1894–1949), Георгия Катуара (1861–1926), Николая Голованова (1891-1953) и Александра Мосолова (1900–1973) в исполнении симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением Сергея Кондрашева.

В программе фестиваля «Энергия открытий» две премьеры: музыкальные спектакли в 3D-декорациях с участием актеров московских театров и звезд российского и мирового балета. Специально для фестиваля было изготовлено более 140 костюмов.

13 февраля пройдет премьера музыкального спектакля «Корабль счастье» на музыку Леонида Половинкина. Постановка отсылает к одному из самых счастливых периодов его жизни – творческому роману с Наталией Сац. Композитора сыграет ведущий актер МХТ имени Чехова Анатолий Белый, Наталию – Катерина Шпица.

Музыка, вокальные партии и драматическое действие будет сочетаться с балетом в исполнении артистов Большого театра, Михайловского театра, ансамбля танца «Русские сезоны». Режиссер-постановщик и хореограф – Николай Андросов.

14 февраля будет представлена премьера мультимедийного музыкального спектакля «7 нельзя». Актер Максим Дрозд расскажет 7 историй любви известных людей: принцессы Дианы, Клеопатры, Иосифа Бродского, Сальвадора Дали, Одри Хепберн, Альберта Эйнштейна, Петра Чайковского.

В спектакле прозвучит музыка Чайковского, его ученика Георгия Катуара и композиторов XX века Николая Голованова, Александра Мосолова. Отрывки из оркестровой поэмы «Мцыри» Катуара будут представлены впервые.

«Сегодня в архивах хранится огромное количество потрясающих произведений русских композиторов, которым не нашлось места в их время. Они не соответствовали требованиям советской пропаганды, не исполнялись, а в итоге были забыты. Наша миссия — открыть эту музыку современникам, не дать кануть в лету, — рассказывает генеральный директор радио «Орфей» Ирина Герасимова. — Более пяти лет мы работаем над этим проектом: ищем в архивах забытую музыку, восстанавливаем ноты, делаем студийные записи, снимаем документальные фильмы, даем концерты. Теперь мы доросли до полноценного фестиваля и планируем сделать его ежегодным».

Организаторы фестиваля — радио «Орфей» и ПАО «Юнипро»







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