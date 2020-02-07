Евгения Маркова возглавила «Роскино»

© Evgenia Markova / Facebook

Новым директором «Роскино» – государственной компании, занимающейся продвижением российского кино в мире, – назначена директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.

«Вчера вечером вышло распоряжение о моем назначении, все официально, будем работать», — цитирует Евгению Маркову ТАСС.

Ее кандидатуру, выдвинутую советом директоров «Роскино» и поддержанную Министерством культуры РФ, утвердило Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, пояснили в пресс-службе «Роскино».

«Задача "Роскино" на новом этапе — выстроить профессиональную национальную систему поддержки продаж российского контента за рубежом, сделать страну надежным партнером для международного кинопроизводства и выстроить долгосрочные отношения с международными игроками», — цитируют слова Марковой в пресс-службе.

Ранее «Роскино» в течение девяти лет возглавляла Екатерина Мцитуридзе. Решение о том, что она покинет пост директора, было принято советом директоров компании в декабре 2019 года.

«Моя команда приобрела бесценный опыт, выстроив работу вновь воссозданной структуры, провела ребрендинг "Совэкспортфильма", переименовав его в "Роскино", сделав его узнаваемым в международном формате. Я желаю Евгении Марковой удачи, и всегда рада поддержать советом», — прокомментировала Мцитуридзе.

Евгения Маркова (р. 1982) окончила Российский государственный университет дружбы народов, получила степень MBA в Потсдамском университете (Германия). Обладает 15-летним опытом международного менеджмента и маркетинга. В частности, она работала в структурах группы Банка России, в структурах РЖД и Philips.

На посту директора по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Маркова занималась координацией участия крупнейших российских кинопроизводителей на ведущих мировых кинорынках, таких как Marché du Film в Каннах, American Film Market в Лос-Анджелесе и Международный кинофестиваль в Торонто.

Под ее руководством в России в октябре 2019 года был проведен международный форум для иностранных закупщиков контента Key Buyers Event, в котором приняли участие более 50 представителей ведущих компаний из США, Китая, стран Европы и Латинской Америки. Кроме того, Маркова входила в рабочую группу по созданию в России федеральной системы рибейтов для зарубежных кинопродюсеров.

Компания «Роскино» занимается продвижением российских фильмов на международных кинофестивалях, в том числе в Каннах, Венеции и Берлине. Компания способствует привлечению инвесторов и партнеров, заинтересованных в совместном с Россией кинопроизводстве. С 2012 года действует подразделение «Роскино» в Лос-Анджелесе, в 2019 году было открыто представительство в Лондоне.







Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU