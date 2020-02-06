Объявлена программа Платоновского фестиваля

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Сегодня, 6 февраля, на пресс-конференции в Новом пространстве Театра наций в Москве была объявлена прогамма десятого, юбилейного Платоновского фестиваля искусств, который пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня.
Как сообщают организаторы, в театральной и музыкальной программе Платоновского фестиваля примут участие коллективы и солисты из 19 стран: Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Ливана, Мексики, Нидерландов, Словакии, России, Финляндии, Франции, Узбекистана и Южной Кореи. Программа еще будет дополняться.
Фестиваль откроется уличным шоу «Гигант» итальянского уличного театра Il Posto, артисты которого танцуют на подвесных конструкциях и используют в качестве сцены фасады высотных зданий. В Воронеже они выступят на стене гостиницы Azimut, наблюдать за спектаклем можно будет с площади Центрального рынка.
Новый Рижский театр привезет в Воронеж спекталь Алвиса Херманиса «Поздняя любовь», постановка итальянской компании No Gravity «Леонардо» оживит картины Леонардо да Винчи, хореографический блок откроет ливанский спектакль «#минарет» хореографа Омара Ражеха.
Режиссер Кристиана Жатаи (Бразилия) впервые представит в России свой спекатакль «Что, если бы они уехали в Москву?», созданный по мотивам пьесы Чехова «Три сестры», также среди российских премьер фестиваля «Макбет» Театра Сардинии и компании Teatropersona в постановке Алессандро Серры, «Гравитация» французского хореографа Анжелена Прельжокажа.
Российский театр будет представлен спектаклями «Зобеида» Российского академического молодежного театра в постаноке Олега Долина и «Шутники» театра «Сатирикон» в постановке Евгения Марчелли.
В рамках проекта «Фестиваль "Золотая маска" в Воронеже» будут представлены спектакли «Преступление и наказание» петербургского театра «Приют комедианта» в постановке Константина Богомолова, «Время секондхэнд» Омского театра драмы по книге Светланы Алексиевич в постапновке Дмитрия Егорова и «Магазин» Альметьевского драматического театра в постановке Эдуарда Шахова.
Три спектакля вошли в «Платоновскую программу». Это «Платонов. Рассказы» Театра имени Евгения Вахтангова в постановке Анны Горушкиной, «Юшка» театральной студии «Инклюзион» (Новосибирск) в постановке Анны Зиновьевой и «Шарманка» театра «Петрушка» (Сургут) в постановке Галины Коптяевой.
На Театральный парад, который состоится 12 июня на главной улице города – Проспекте Революции – выйдут компании Remue-Ménage (Франция), Spark (Великобритания), Pavana (Нидерланды), Stelzen Art (Германия), «Огненные люди» (Россия) и Diamante (Казахстан).
В концертах музыкальной программы Платоновского фестиваля примут участие пианисты Михаил Плетнев (Россия), Бехзод Абдураимов (Узбекистан) и Ким Сон Ук (Южная Корея), скрипачи Шломо Минц (Израиль) и скрипача Марк Бушков (Бельгия), оперные певцы Ольга Перетятько (Россия) и Альфредо Даса (Мексика), виолончелист Джонатана Рооземана (Финляндия), альтист Амихай Гросс (Израиль), ансамбль Quatuor Modigliani (Франция), Симфонический оркестр Воронежского концертного зала под управлением Юрия Андросова и Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Вербицкого.
В меловом карьере Белый колодец пройдет концерт под открытым небом с участием фолк-групп HRDZA (Словакия), The Dead South (Канада) и Orange Blossom (Франция-Египет), а в парке Дворца принцессы Ольденбургской в Рамони джазовый оркестр Алекса Мендхэма (Великобритания) представит программу «На волне 20-х».
В выставочной программе фестиваля выставка работ Александра Древина и Надежды Удальцовой из собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея и Тульского музея изобразительных искусств, выставка работ Николая Фешинаиз из собрания Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), выставка «Михаил Прехнер. Ретроспектива» из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва и выставка «Котлован» — серия работ художника Сергея Баранова по прозе Андрея Платонова.
Кроме того, на фестивале пройдут книжная ярмарка и встречи с писателями, программа «Театр-плюс», мастер-классы и лекции. Впервые после долгого перерыва будет работать фестивальный арт-центр «Коммуна» в здании бывшей типографии газеты «Воронежская коммуна», для которой писал тексты молодой журналист Андрей Платонов.
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