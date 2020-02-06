Валерий Печейкин прочитает в Москве лекцию о «Норме»

Валерий Печейкин © Gogol School

26 февраля в Доходном доме Любощинских – Вернадских в Москве, отделе Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, состоится лекция драматурга и сценариста Валерия Печейкина «Власть „Нормы“ в литературе, театре, обществе».

Начало в 19:30, вход по билетам, необходима предварительная онлайн-регистрация. Адрес Доходного дома Любощинских — Вернадских: Зубовский бульвар, д. 15, стр. 1.

Валерий Печейкин — автор инсценировки романа Владимира Сорокина «Норма», спектакль по которой осенью 2019&bvsp;года поставил на сцене Театра на Малой Бронной режиссер Максим Диденко.

Помимо спектакля «Норма» на лекции пойдет речь:

о романе Владимира Сорокина и «московских концептуалистах»;

о перекличке текста романа «Норма» с другими произведениями автора;

о музыкальности текста (Сергей Шнуров, Борис Филановский) и музыке к спектаклю (Алексей Ретинский);

о скатологии «Нормы»;

о символизме Сорокина;

о социальном измерении романа «Норма» и позиции автора;

о том, почему мальчик, прочитавший роман в романе, показывает цифру 4.

































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