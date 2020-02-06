Умер Кирк Дуглас

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5 февраля в Беверли-Хиллз в возрасте 103 лет умер американский киноактер Кирк Дуглас.
Об этом сообщает CNN.
Кирк Дуглас (Исер Данилович) родился в 1916 году в городе Амстердаме неподалеку от Нью-Йорка в семье еврейских иммигрантов из России, учился в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке, в годы Второй мировой войны служил на флоте.
После войны уехал в Голливуд, работал на радио, начал сниматься в рекламе и кино. Первым большим успехом для актера стала роль в фильме «Чемпион» (Champion, 1949), которая принесла ему первую номинацию на премию «Оскар».
За свою карьеру Кирк Дуглас снялся более чем в 90 фильмах, среди которых «Туз в рукаве» (Ace in the Hole1951), «Детективная история» (Detective Story, 1951), «Злые и красивые» (The Bad and the Beautiful, 1952, номинация на «Оскар»), «Жажда жизни» (Lust for Life, 1956, «Золотой глобус», номинация на «Оскар»), «Тропы славы» (Paths Of Glory, 1957), «Викинги» (The Vikings, 1958), «Спартак» (Spartacus, 1960), «Список Эдриана Мессенджера» (The List of Adrian Messenger, 1963), «Горит ли Париж?» (Is Paris Burning?, 1966), «Крутые ребята» (Tough Guys, 1986).
Кроме того, Кирк Дуглас участвовал в телевизионных постановках, писал книги, занимался благотворительной деятельностью. Его сын, Майкл Дуглас, также стал знаменитым актером.
В 1996 году Кирку Дугласу был присужден почетный «Оскар» за вклад в кинематограф.
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