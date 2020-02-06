Немецкие и российские музыканты исполнят «Страсти по Матфею» в Петербурге

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23 февраля в лютеранской церкви Св. Марии в Петербурге в рамках независимого германо-российского проекта состоится исполнение «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
В марте «Страсти по Матфею» прозвучат также в Мербуше (Дюссельдорф, Германия), лютеранская община которого выступила инициатором проекта.
В нем примут участие немецкие солисты, широко признанные как интерпретаторы старинной церковной музыки. Партию Евангелиста исполнит тенор Ульрих Кордес (Кельн), партию Иисуса — Себастиан Кляйн (Дюссельдорф), другие сольные партии исполнят Людия Цборшиль (сопрано, Штутгарт), Стелла Антверпен (альт, Мербуш), Олег Сопунов (тенор, Цюрих) и Маттиас Хорн (бас, Хайльбронн).
В рамках проекта создается барочный оркестр, в состав которого войдут ведущие музыканты-практики исторически информированного исполнительства из Москвы и Петербурга, такие как Полина Бабинкова, Павел Фильченко, Владимир Шуляковский (барочная скрипка), Александр Горбунов (барочный альт), Владимир Гаврюшов, Виктор Соболенко (виола да гамба, барочная виолончель), Григорий Воскобойник (виолон), Александр Кискачи (барочные флейты), Константин Яковлев, Денис Быстров (барочный гобой), Дмитрий Волченков (барочный фагот), Екатерина Бязрова (клавесин), Андрей Коломийцев (орган).
Кроме того, в проекте участвуют петербургские коллективы под руководством Екатерины Андреевой — хор Fortis и Детский хор Филармонического общества, а также хоры общин Норф-Нивенхайм (Нойс и Дормаген) и Бюдерих (Мербуш).
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