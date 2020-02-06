Лекторий Arzamas в РГБ будет посвящен российскому кино

15 февраля в Российской государственной библиотеке в Москве начнется четвертый сезон лектория просветительского проекта Arzamas – «История кино – история страны: 1920-2000».

«Кинематограф, как никакой другой вид искусства, наглядно и ярко фиксирует и отражает время, дух и атмосферу эпохи, — сообщают организаторы лектория. — В четвертом сезоне лектория Arzamas в Российской государственной библиотеке мы будем обсуждать кино именно под этим углом — как фильмы отражают время, в которое они были сняты».

Куратор четвертого сезона лектория — кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов.

В расписании восемь лекций, посвященных восьми периодам в истории отечественного кино ХХ века:

15 февраля — Наум Клейман. «Кино 1920-х: переизобретение жизни и эксперименты Эйзенштейна»

29 февраля — Максим Семенов. «Авторский кинематограф 1930-х против первых пятилеток»

14 марта — Олег Ковалов. «Кино войны: боевые сборники и короткая оттепель»

28 марта — Всеволод Коршунов. «Послевоенное малокартинье: советский Голливуд и идеализация победы»

11 апреля — Евгений Марголит. «Кино оттепели: обычный человек узнаёт в герое себя»

25 апреля — Денис Горелов. «От отставки Хрущева до Пражской весны: самые свободные годы советского кино»

16 мая — Михаил Ратгауз. «Застой: концентрация на быте и эпоха жанрового кино»

30 мая — Василий Степанов. «Кино перестройки и 1990-х: советские авторы в новой реальности»

Лекции будут проходить по субботам в конференц-зале в главном здании РГБ (ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж). Начало лекций в 16:00.



























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