Лекторий Arzamas в РГБ будет посвящен российскому кино

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15 февраля в Российской государственной библиотеке в Москве начнется четвертый сезон лектория просветительского проекта Arzamas – «История кино – история страны: 1920-2000».
«Кинематограф, как никакой другой вид искусства, наглядно и ярко фиксирует и отражает время, дух и атмосферу эпохи, — сообщают организаторы лектория. — В четвертом сезоне лектория Arzamas в Российской государственной библиотеке мы будем обсуждать кино именно под этим углом — как фильмы отражают время, в которое они были сняты».
Куратор четвертого сезона лектория — кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Сеанс» Василий Степанов.
В расписании восемь лекций, посвященных восьми периодам в истории отечественного кино ХХ века:
Лекции будут проходить по субботам в конференц-зале в главном здании РГБ (ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 3-й этаж). Начало лекций в 16:00.
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