Foals выступят в Петербурге и Москве

© Cristiano Souza

В конце лета в Петербург и Москву приедет с концертами британская инди-рок группа Foals.

Петербургский концерт пройдет 26 августа в клубе «Морзе», московский — 27 августа в клубе Adrenaline Stadium.

Как сообщают организаторы концерта, агентство Pop Farm, британские музыканты представят свой шестой студийный альбом — вторую часть проекта «Everything Not Saved Will Be Lost».

«В 2019 году группа представила свой самый амбициозный проект — концептуальный двойной альбом "Everything Not Saved Will Be Lost", состоящий из 20песен — почти 80минут абсолютно новой музыки, — говорится в сообщении Pop Farm. — Студийная работа над ними длилась 7 месяцев, и итоговый результат был высоко оценен слушателями и музыкальными критиками по всему миру. Группа выиграла премию "Альбом года" Q Awards и была номинирована на самую авторитетную премию Великобритании Mercury Prize. Также обе части пластинки фигурируют во многих альбомных топах за 2019 год как российских, так и зарубежных крупнейших музыкальных СМИ».

С первой частью альбома Foals приезжали в Петербург и Москву прошлым летом. В этом году «в сетлист добавятся самые мощные моменты второй части "Everything Not Saved Will Be Lost", где Foals отложили синтезаторы и эксперименты с электроникой, и зазвучали яростнее, отвязнее и бескомпромисснее, чем когда-либо».



































