В Москве покажут работы художников с особой ментальностью

Люди и звери
Новые сериалы февраля: «Охотники» c Аль Пачино и другие4 февраля 2020857
6 февраля в Новом пространстке РОСИЗО в Петроверигском переулке откроется первая в Москве выставка объединения «Новые городские художники» – проекта петербургских кураторов Евгении Штиль и Стаса Багса, который помогает интегрировать в современное искусство художников с особой ментальностью, как правило, вытесненных на обочину арт-процесса.
На выставке будет представлено 40 холстов 1,5х1,5 м, созданных девятью участниками объединения.
Кураторы проекта начали поиски одаренных самобытных авторов в 2018 году и на общественных началах создали в Петербурге арт-резиденцию со всеми необходимыми условиями.
За год своего существования студия собрала сорок неординарных авторов, многие из которых живут в психо-неврологических интернатах. Художники были вовлечены в культурную жизнь города, получили возможность работать в диалоге с известными деятелями искусства. В мае 2019 года нв Центре современного искусства имени Сергея Курёхина состоялась первая выставка «Новых городских художников» — «Оргалиты», которая вызвала широкий общественный резонанс.
По словам искусствоведа Анны Матвеевой, то, что проекту удалось выйти в мир большого искусства — большое исключение и заслуга кураторов, поскольку механизмы арт-мира обычно так не работают: есть outsider art, ниша с собственными музеями и коллекционерами, куда автоматически попадает искусство душевнобольных, заключенных, самоучек и прочих «маргиналов». Но кураторы не сдавались: «Это современные художники, и играть мы будем в поле большого искусства». Благодаря их принципиальности в Москве пройдет вторая выставка «Новых городских художников» на институциональной площадке.
В Москве проект поддержали ГМВЦ «РОСИЗО», коллекционер уличного искусства из Омска Роман Жавнер, Творческое объединение «Артмоссфера», Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина
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