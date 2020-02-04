Умер Теодор Шанин

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Сегодня, 4 февраля, в Москве в возрасте 89 лет умер социолог Теодор Шанин, основатель и президент Московской высшей школы социальных и экономических наук.
Об этом сообщает ТАСС.
Теодор Шанин родился в 1930 году в Вильно (Польша; ныне Вильнюс, Литва), в 1941 году был сослан с матерью в Алтайский край, будучи освобожден по амнистии польских граждан, жил в Самарканде, затем в Лодзи. В 1948 году отправился в Израиль участвовать добровольцем в Войне за независимость.
В 1949–1951 годах учился в Иерусалимским университетском колледже социальной работы, по окончании которого работал по специальности, одновременно с 1959 года продолжил образование на факультете социологнии и экономики Иерусалимского университета.
В 1963 году поступил в аспирантуру Бирмингемского университета, в 1970 году защитил диссертацию по социологии, с середины 1960-х преподавал в университатах Шеффилда, Бирмингема и Оксфорда и Хайфы. В 1974 году стал профессором и заведующим кафедрой социологии Манчестерского университета, с 1976 по 1987 год был деканом факультета социологии.
В 1988–1992 годах руководил программой трансформации гуманитарных наук фонда «Культурная инициатива» (Москва), в 1992–1994 годах был сопрезидентом (вместе с академиком Татьяной Заславской) междисциплинарного исследовательского центра («Интерцентр») в Москве. В 1995 году стал одним из организаторов и первым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук, с 2007 года был президентом МВШСЭН.
Главными темами научных исследований Теодора Шанина были крестьяноведение, историческая социология, социология знания, неформальные экономики и эпистемология общественных наук. Особенностью метода ученого являлась акцентуация междисциплинарных тем и точек пересечения социологии с историей, философией, экономикой и политическими науками.
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