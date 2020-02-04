Вручены призы BAFTA

Люди и звери
Новые сериалы февраля: «Охотники» c Аль Пачино и другие4 февраля 2020859
2 февраля на церемонии в лондонском Альберт-холле были награждены лауреаты 73-го сезона премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Семь призов – в том числе в категории «Лучший фильм» – получила военная драма Сэма Мендеса «1917».
Об этом сообщает BBC. Кроме того, картина Сэма Мендеса награждена в категориях «Лучшая режиссура», «Выдающийся британский фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».
Лучшими актерами названы Хоакин Феникс, снявшийся в главной роли в фильме «Джокер» (Joker) Тодда Филлипса, и Рене Зеллвегер за роль в картине Руперта Гулда «Джуди» (Judy). Призы BAFTA за исполнение ролей второго плана присуждены Брэду Питту («Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time… in Hollywood, реж. Квентин Тарантино) и Лоре Дерн («Брачная история» / Marriage Story, реж. Ной Баумбах).
В категории «Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера» награждены создатели фильма «Наживка» (Bait) — режиссер и автор сценария Марк Дженкин и продюсеры Кейт Байерс и Линн Уэйт.
В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина Пон Чжун Хо «Паразиты» (Gisaengchung, Южная Корея), которая также получила награду за лучший оригинальный сценарий.
Полностью список лауреатом BAFTA 2020 приводится на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:56В школе МАРШ пройдет бесплатный интенсив с Сергеем Капковым
16:56В Москве покажут работы художников с особой ментальностью
15:03Выставка Лентулова открывается в «Зарядье»
13:09В Екатеринбурге пройдет фестиваль бумажного самиздата
12:38Установлен новый рекорд российского проката
11:17Умер Теодор Шанин
10:41Удо Диркшнайдер везет в Россию «Steelfactory»
3 февраля 2020
18:18Семинар по цифровым продажам в музыке пройдет в Москве
16:05В Москве представят Фестиваль в Экс-ан-ПровансеВсе новости
Новые сериалы февраля: «Охотники» c Аль Пачино и другие4 февраля 2020859
Хобо по-русски в фотокниге художника Ивана Шестова4 февраля 20201411
После Новосибирска и Перми Курентзис со своей командой обживается в Петербурге3 февраля 20208072
Валерий Шубинский о книге Роберта Вейнберга «Кровавый навет в последние годы Российской империи»3 февраля 20201617
Лидер замечательной британской группы — о новом альбоме «No Treasure But Hope», киномузыке и взглядах на будущее3 февраля 2020936
Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20203739
Один гроб, два бара и восемь музыкантов: парадоксальность русской смерти в дебютном клипе московского брасс-бенда31 января 20204691
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 20205573
Radiohead опубликовали почти полный аудио-, видео- и фотоархив, накопленный за 35 лет деятельности. В лабиринтах ссылок разбирался Радиф Кашапов30 января 20203188
Лада Панова о забытом шедевре русского модернизма30 января 20203352
Ксения Гусева и Александра Селиванова о выставке «Ткани Москвы»29 января 20203632
Каждый музыкант мечтает создать в своей жизни что-нибудь вечное. У Егора Летова таковым должен был стать альбом «Прыг-скок»29 января 202016108