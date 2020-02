Вручены призы BAFTA

Кадр из фильма «1917» © British Academy of Film and Television Arts

2 февраля на церемонии в лондонском Альберт-холле были награждены лауреаты 73-го сезона премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Семь призов – в том числе в категории «Лучший фильм» – получила военная драма Сэма Мендеса «1917».

Об этом сообщает BBC. Кроме того, картина Сэма Мендеса награждена в категориях «Лучшая режиссура», «Выдающийся британский фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

Лучшими актерами названы Хоакин Феникс, снявшийся в главной роли в фильме «Джокер» (Joker) Тодда Филлипса, и Рене Зеллвегер за роль в картине Руперта Гулда «Джуди» (Judy). Призы BAFTA за исполнение ролей второго плана присуждены Брэду Питту («Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time… in Hollywood, реж. Квентин Тарантино) и Лоре Дерн («Брачная история» / Marriage Story, реж. Ной Баумбах).

В категории «Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера» награждены создатели фильма «Наживка» (Bait) — режиссер и автор сценария Марк Дженкин и продюсеры Кейт Байерс и Линн Уэйт.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» победила картина Пон Чжун Хо «Паразиты» (Gisaengchung, Южная Корея), которая также получила награду за лучший оригинальный сценарий.

Полностью список лауреатом BAFTA 2020 приводится на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.















