Объявлены победители Sundance

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2 февраля в Парк Сити (штат Юта) завершился 36-й фестиваль независимого кино Sundance. Гран-при жюри за лучший американский игровой фильм присужден картине Ли Айзека Чанга «Минари» (Minari).
Фильм, рассказывающий о жизни семьи американцев корейского происхождения, также получил приз зрительских симпатий.
В конкурсе американского документального кино победил фильм Джесси Мосса и Аманды Макбэйн «Государство мальчишек» (Boys State). В этом же конкурсе специальный приз за монтаж получила картина Дэвида Франса «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome to Chechnya), посвященная чеченским борцам за права ЛГБТ.
Лучшим в конкурсе иностранного игрового кино признан фильм «Ялда» (Yalda, a Night for Forgiveness) Масуда Бакши (Иран), в конкурсе иностранного документального кино — «Эпицентр» (Epicentro) Хуберта Саупера (Австрия).
Режиссерские призы получили Рада Бланк (США) — за фильм «Сорокалетняя версия» (The 40-Year-Old Version), Гаррет Брэдли (США) — за документальный фильм «Время» (Time), Маймуна Дукуре (Франция) — за фильм «Милашки» (Cuties / Mignonnes) и Ирина Цилык (Украина) за документальный фильм «Земля голубая, будто апельсин» (The Earth Is Blue as an Orange / «Земля блакитна, ніби апельсин»).
В Sundance 2020 участвовали 128 полнометражных фильмов из разных стран, по итогам фестиваля было вручено 28 призов. Полный список лауреатов приводится на сайте фестиваля Sundance.
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