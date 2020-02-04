Умер Валентин Янин

2 февраля в Москве в возрасте 90 лет умер историк и археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот, академик Валентин Янин.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента РАН, директора Института археологии РАН Николая Макарова.

«Похороны пройдут в Великом Новгороде. Такова была воля ученого: он говорил, что желает быть погребенным именно в этом городе», — сказал Макаров.

Валентин Лаврентьевич Янин родился в 1929 году в Вятке (ныне Киров), в 1951 году окончил исторический факультет МГУ, в 1954 году начал работать на кафедре археологии исторического факультета. Впоследствии профессор (1965), заведующий кафедрой археологии (1978–2016).

С 1962 года возглавлял Новгородскую археологическую экспедицию, ставшую со временем одной из крупнейших в Европе. В ее составе не только отечественные ученые, но и представители Великобритании, Дании, Швеции, Германии, Швейцарии и Италии.

В 1963 году за книгу «Новгородские посадники» Валентину Янину была присуждена ученая степень доктора исторических наук. В 1966 году ученый был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по отделению истории, в 1990 году — академиком АН СССР.

С 1993 года Валентин Янин входил в Государственный экспертный совет при президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов России. Также возглавлял музейный совет при Российском фонде культуры, был членом консультативного совета при Минкультуры РФ, госкомиссии по реституции культурных ценностей, входил в состав редколлегий научных журналов «Российская археология», «Вестник Московского университета».

Валентин Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника, впервые в отечественной историографии разработал методические приемы комплексного источниковедения, опирающегося на анализ разнородных источников — письменных, археологических, нумизматических и сфрагистических материалов. На основе анализа этих источников ученый воссоздал историю денежно-весовых систем Руси, политических институтов и принципов формирования государственного устройства средневекового Новгорода.

Автор более 700 научных и научно-популярных книг и статей. Книга «Я послал тебе бересту» (1965) принесла Валентину Янину множество наград, в том числе Государственную премию СССР (1970), и была переведена на ряд иностранных языков.







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