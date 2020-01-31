Роскомнадзор будет судиться с Facebook и Twitter

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Сегодня, 31 января, Роскомнадзор завел административные дела на компании Facebook и Twitter, соответствующий протокол в ближайшие дни будет передан в суд.
Как сообщает сайт Роскомнадзора, эти компании «не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской Федерации», таким образом нарушив закон «О персональных данных».
«Административное производство было возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст. 13.11. КоАП Российской Федерации, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн до 6 млн рублей», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
Также сообщается, что протокол о возбуждении административных дел будет направлен в суд в течение трех рабочих дней.
В России в 2015 году вступил в силу закон о персональных данных, согласно которому персональные данные россиян должны храниться на территории РФ. В 2016 году за нарушение этого закона Роскомназдор заблокировал социальную сеть LinkedIn.
В конце 2018 года Роскомнадзор потребовал у Facebook и Twitter предоставить информацию по локализации баз данных российских пользователей на территории России. Весной 2019 года основатель Facebook Марк Цукерберг объявил, что данные ее пользователей не будут размещаться в странах, где систематически нарушаются права человека. В сентябре Госдума приняла законопроект, которым вводятся многомиллионные штрафы за невыполнение предусмотренного российским законодательством требования о хранении в РФ персональных данных россиян.
На прошлой неделе руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обратился в Facebook и Twitter с запросами о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
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