В Мюнхене начинается фестиваль Валерия Гергиева

«В Украине», «на Донбассе» и не только
Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20201745
Сегодня, 31 февраля, балетом Владимира Варнавы на музыку Равеля «Дафнис и Хлоя» в исполнении молодых солистов балетной труппы Мариинского театра и Мюнхенского филармонического оркестра на сцене культурного комплекса Гастайг в Мюнхене откроется фестиваль Валерия Гергиева «360 градусов».
В первом отделении концерта сопрано Ани Хартерос (Германия) исполнит «Семь ранних песен» Берга. Сегодня в 22:00 мск трансляция концерта открытия будет доступна на medici.tv.
Как сообщает сайт Мариинского театра, в этом году темой фестиваля «360 градусов», объединяющего разные виды искусства, выбран Париж 1920-х годов.
Помимо Мюнхенского филармонического оркестра и солистов балетной труппы Мариинского театра в фестивале примут участие Камерный оркестр Мюнхенской филармонии, молодежный симфонический оркестр Odeon и лауреаты XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.
Один из вечеров фестивальной программы полностью посвящен современному танцу. Ведущие солисты балетной труппы Мариинского театра представят постановки молодых хореографов: «Closure» Джулиано Нуниса, «Divertimento» Дмитрия Пимонова, «Keep» Максима Петрова и «A Flashback» Ильи Живого. Открывать гала-концерт будет новая работа Ильи Живого, поставленная специально для фестиваля «360 градусов» – балет «Под куполом» на музыку Малера.
В программе дневных концертов для всей семьи пять детских пьес «Моя матушка-гусыня» Равеля и «История солдата» Стравинского. Героев музыкальных сказок оживят голоса немецких актеров и знаменитого оперного и джазового певца Томаса Квастхоффа.
На заключительном концерте фестиваля выступят лауреаты конкурса Чайковского Сергей Догадин (скрипка), Мао Фудзита (фортепиано), Марк Бушков (скрипка), Златомир Фанг (виолончель) и София Виланд (флейта). Днем 2 февраля они исполнят Шопена и Равеля, а вечером представят камерную программу вместе с музыкантами Мюнхенского оркестра.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
20:35Куратор выставки «Скрипка Бромберга» проведет по ней экскурсию
18:11Габриэль Прокофьев исполнит свои произведения в «Зарядье»
17:16Петербуржцы готовят народный сход в защиту основ конституционного строя
16:33Роскомнадзор будет судиться с Facebook и Twitter
14:42InLiberty запускает два новых курса
13:56В России вышла книга о лучшем годе в истории кино
12:05Пермская опера и Моцартеум договорились о сотрудничестве
11:33В Мюнхене начинается фестиваль Валерия Гергиева
10:27В Москве и Сочи выступит Энрике ИглесиасВсе новости
Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20201745
Один гроб, два бара и восемь музыкантов: парадоксальность русской смерти в дебютном клипе московского брасс-бенда31 января 20203149
Глеб Напреенко, Арсений Жиляев и Валентин Дьяконов о будущей книге Александры Новоженовой30 января 20204003
Radiohead опубликовали почти полный аудио-, видео- и фотоархив, накопленный за 35 лет деятельности. В лабиринтах ссылок разбирался Радиф Кашапов30 января 20201988
Лада Панова о забытом шедевре русского модернизма30 января 20201940
Ксения Гусева и Александра Селиванова о выставке «Ткани Москвы»29 января 20202448
Каждый музыкант мечтает создать в своей жизни что-нибудь вечное. У Егора Летова таковым должен был стать альбом «Прыг-скок»29 января 202014166
COLTA.RU продолжает обсуждать гендерные вопросы29 января 20205088
Натали Форже рассказывает, как устроены волны Мартено, за что их любят современные композиторы и почему круто играть Мессиана на рок-концерте28 января 20201804
Алексей Конаков о прозе Василия Кондратьева28 января 20202605
Максим Емельянычев и «Солисты Нижнего Новгорода» в «Зарядье»27 января 20202342
Алиса Ложкина о книге «Перманентная революция», политизации авангарда и перспективах искусства Украины27 января 20202015