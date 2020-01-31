В Мюнхене начинается фестиваль Валерия Гергиева

© Münchner Philharmoniker

Сегодня, 31 февраля, балетом Владимира Варнавы на музыку Равеля «Дафнис и Хлоя» в исполнении молодых солистов балетной труппы Мариинского театра и Мюнхенского филармонического оркестра на сцене культурного комплекса Гастайг в Мюнхене откроется фестиваль Валерия Гергиева «360 градусов».

В первом отделении концерта сопрано Ани Хартерос (Германия) исполнит «Семь ранних песен» Берга. Сегодня в 22:00 мск трансляция концерта открытия будет доступна на medici.tv.

Как сообщает сайт Мариинского театра, в этом году темой фестиваля «360 градусов», объединяющего разные виды искусства, выбран Париж 1920-х годов.

Помимо Мюнхенского филармонического оркестра и солистов балетной труппы Мариинского театра в фестивале примут участие Камерный оркестр Мюнхенской филармонии, молодежный симфонический оркестр Odeon и лауреаты XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Один из вечеров фестивальной программы полностью посвящен современному танцу. Ведущие солисты балетной труппы Мариинского театра представят постановки молодых хореографов: «Closure» Джулиано Нуниса, «Divertimento» Дмитрия Пимонова, «Keep» Максима Петрова и «A Flashback» Ильи Живого. Открывать гала-концерт будет новая работа Ильи Живого, поставленная специально для фестиваля «360 градусов» – балет «Под куполом» на музыку Малера.

В программе дневных концертов для всей семьи пять детских пьес «Моя матушка-гусыня» Равеля и «История солдата» Стравинского. Героев музыкальных сказок оживят голоса немецких актеров и знаменитого оперного и джазового певца Томаса Квастхоффа.

На заключительном концерте фестиваля выступят лауреаты конкурса Чайковского Сергей Догадин (скрипка), Мао Фудзита (фортепиано), Марк Бушков (скрипка), Златомир Фанг (виолончель) и София Виланд (флейта). Днем 2 февраля они исполнят Шопена и Равеля, а вечером представят камерную программу вместе с музыкантами Мюнхенского оркестра.



















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