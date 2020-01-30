В Московской консерватории пройдет фестиваль «Зимние грезы»

Сергей Антонов © «Зимние грезы»

С 4 по 12 февраля в Московской консерватории состоятся концерты IV Международного музыкального фестиваля «Зимние грезы», на которых выступят известные молодые музыканты — выпускники консерватории. Художественный руководитель фестиваля — виолончелист Сергей Антонов.

Также среди участников «Зимних грез — 2020» пианистка Екатерина Мечетина, дирижер и кларнетист Валентин Урюпин, дирижеры Алевтина Иоффе и Петр Гладыш, скрипач Гайк Казазян, клавесинистка Александра Коренева и Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.

Одной из особенностей фестиваля «Зимние грезы» является то, что участники сами выбирают произведения для исполнения. «Я создаю этот фестиваль вместе со своими друзьями-музыкантами, – говорит Сергей Антонов, — и у каждого спрашиваю: а что ты бы хотел сыграть? И у людей загораются глаза, потому что они получают возможность осуществить свою мечту и исполнить то произведение, которое любят больше всего. От этого на нашем фестивале и возникает праздник — и на сцене, и в зале».

Фестиваль откроется 4 февраля в Большом зале консерватории гала-концертом «Творческие дуэли». В программе сочинения Мусоргского, Чайковского, Вебера, Мийо и Кленгеля, а также премьеры произведений современных композиторов Арвидаса Мальциса (Литва) и Баруха Берлинера (Израиль).

6 февраля в Малом зале состоится премьера шоу «Концерт для холста с оркестром»: во время исполнения «Времен года» Вивальди художница Яна Ланде напишет картину, отражающую ее видение музыки. Во втором отделении концерта MSS Quartet имени В.А. Берлинского исполнит Струнный октет ми-бемоль мажор Мендельсона.

Завершающий, третий концерт фестиваля «Зимние грезы» пройдет 12 февраля в Большом зале. На нем прозвучат произведения Бетховена: увертюра «Творения Прометея», Концерт для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром (солисты — Екатерина Мечетина, Гайк Казазян и Сергей Антонов) и Пятая симфония.















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