В конкурс Берлинале вошел один из фильмов проекта «Дау»

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Фильм «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель включен в основную конкурсную программу 70-го Берлинского международного кинофестиваля. Ранее Министерство культуры РФ отказалось выдать фильму прокатное удостоверение.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Берлинале. Один из эпизодов проекта «Дау» будет показан в программе Berlinale Special.
Проект «Дау» создавался в течение 12 лет, его премьера состоялась зимой 2019 года в Париже в формате тотальной инталляции, которая включала более 700 часов отснятого материала, 13 смонтированных полнометражных фильмов и несколько сериалов.
В ноябре 2019 года Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатных удостоверений четырем из десяти частей «Дау», включая фильм «Дау. Наташа», на том основании, что они содержат материалы, пропагандирующие порнографию.
Илья Хржановский обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором попросил его выдать прокатные удостоверения всем частям фильма, а когда последовал отказ, создатели фильма заявили о намерении опротестовать решение Минкульта в суде.
70-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта. Помимо фильма «Дау. Наташа» в его основной конкурсной программе примут участие еще 17 работ кинематографистов из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Ирана, Италии, Камбоджи, Мексики, Нидерландов, США, Тайваня, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи. В частности, в конкурс вошли «Сибирь» (Siberia) Абеля Феррары и «Соль слез» (Le sel des larmes) Филиппа Гарреля.
Фильмы российских режиссеров будут представлены и в других программах фестиваля. Это «Котлован» Андрея Грязева (программа «Панорама»), «Город уснул» Марии Игнатенко (программа «Форум»), «Уроки фарси» Вадима Перельмана (программа Berlinale Special) и «Мой галактический близнец Галактион» Саши Свирского (программа короткометражного кино).
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